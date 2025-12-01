السلم والثعبان:لعب عيال يتصدر شباك التذاكر بقوة.. إيرادات قياسية في 18 يومًا

السلم والثعبان يتصدر شباك التذاكر بإيرادات قوية

حقق فيلم السلم والثعبان: لعب عيال قفزة واضحة في شباك التذاكر، بعدما سجل أمس السبت إيرادات بلغت مليونًا و871 ألف جنيه، وهو ما يعكس الإقبال الكبير على العمل المرتبط بتريند السلم والثعبان، وبلغ عدد التذاكر المباعة في الليلة نفسها 12.1 ألف تذكرة، ليواصل الفيلم صعوده مثل حركة السلم في اللعبة الشهيرة، ويرصد الموجز التفاصيل.

السلم والثعبان يقترب من 55 مليون جنيه في 18 ليلة

واصل فيلم السلم والثعبان: لعب عيال رحلته التصاعدية في شباك التذاكر، حيث وصل إجمالي إيراداته خلال 18 ليلة عرض إلى 54 مليونًا و891 ألف جنيه، مع بيع 358.9 ألف تذكرة، ويعكس هذا الإنجاز تفاعل الجمهور مع الحالة الدرامية التي يقدمها الفيلم، والتي تشبه تنقلات لعبة السلم والثعبان بين صعود وهبوط.

أبطال فيلم السلم والثعبان وصناعة العمل

يضم فيلم السلم والثعبان: لعب عيال مجموعة من أبرز نجوم السينما، منهم:

عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، وفدوى عابد، بالإضافة إلى ظهور خاص للفنانة سوسن بدر.



الفيلم من تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان، ويقدم تجربة سينمائية تمزج بين الدراما والرومانسية والتشويق في إطار يحاكي لعبة السلم والثعبان بكل مفاجآتها.

قصة فيلم السلم والثعبان: صعود حب وهبوط تحديات

تدور أحداث فيلم السلم والثعبان: لعب عيال حول أحمد الألفي الذي يجسده عمرو يوسف، وملك التي تقدمها أسماء جلال، حيث تبدأ قصة حب تبدو بسيطة، لكنها سرعان ما تشهد صراعات ومفاجآت تشبه مسار لعبة السلم والثعبان بين لحظات صعود مفاجئة وسقوط غير متوقع.



ويركّز الفيلم على العلاقات العاطفية الحديثة، وما يواجهه الشباب من صراع بين القلب والعقل في زمن مليء بالتغييرات السريعة.

السلم والثعبان يثير تفاعلًا واسعًا على السوشيال ميديا

يحافظ فيلم السلم والثعبان: لعب عيال على وجوده في قوائم التريند يوميًا، بسبب تصريحات الأبطال، ونجاح الفيلم، والجدل حول بعض مشاهده، وتكرر الحديث عن السلم والثعبان عبر منصات التواصل باعتباره أحد أكثر الأعمال تفاعلًا هذا الشهر.

السلم والثعبان يعود بقوة بعد الجدل الأخير

بعد اعتذار الفنان عمرو يوسف عن الجدل الخاص بالألفاظ الجريئة في فيلم السلم والثعبان: لعب عيال، زادت متابعة الجمهور للفيلم، واعتُبر نجاحه في شباك التذاكر بمثابة خطوة صعود جديدة على «سلم» النجاح، رغم وجود بعض «الثعابين» التي واجهته في بداية عرضه.

اقرأ أيضًا:

ظافر العابدين يطل كضيف شرف في "السلم والثعبان 2"



هاني سلامة يحسم الجدل ويكشف حقيقة تقديم جزء ثان من ”السلم والثعبان”