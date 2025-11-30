الاستعلام عن حالة بطاقة «تكافل وكرامة» بالرقم القومي.. خدمة إلكترونية بخطوات بسيطة

يتزايد بحث المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن وسيلة سريعة لمعرفة حالة بطاقة الصرف، خاصة بعد توسّع منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا وكبار السن وذوي الإعاقة، وفي إطار التسهيل على المواطنين، وفّرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية يمكن استخدامها عبر الرقم القومي فقط دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب، ويرصد الموجز التفاصيل.

خطوات الاستعلام عن حالة بطاقة «تكافل وكرامة»

يمكن لأي مستفيد معرفة حالة بطاقته (سارية – موقوفة – مجمدة) خلال ثوانٍ من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي. اختيار خدمة «الاستعلام عن نتيجتك». إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة. الضغط على زر «استعلام». تظهر النتيجة فورًا على الشاشة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحدّ من التكدس داخل المكاتب وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين، مع ضمان وصول المعلومات بدقة عبر المنصة الإلكترونية.

طرق صرف معاش «تكافل وكرامة»

وفّرت الوزارة عدة قنوات مرنة لصرف المستحقات الشهرية، تشمل:

مكاتب البريد في جميع المحافظات.

ماكينات الصراف الآلي ATM .

. المحافظ الإلكترونية عبر شركات الاتصالات.

كارت ميزة البنكي بعد ربطه بالخدمة.

