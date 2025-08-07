خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025 | التفاصيل

يترقب عدد كبير من المواطنين صرف معاشات "تكافل وكرامة" عن شهر أغسطس 2025، في إطار واحد من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، لتقديم الدعم المالي للفئات الأكثر احتياجًا.

ويستند البرنامج في تحديد الاستحقاق إلى معايير دقيقة تراعي الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، من بينها:

مستوى الدخل الشهري

عدد أفراد الأسرة

وجود حالات إعاقة أو أمراض مزمنة

ويستهدف برنامج تكافل وكرامة تقديم شبكة أمان اجتماعي لـ:

الأطفال ذوي الإعاقة

المرأة المعيلة

كبار السن فوق 65 عامًا

الأسر الفقيرة والمعالة

يرصد "الموجز" في هذا التقرير جميع المعلومات المتعلقة بكيفية الاستعلام عن معاش "تكافل وكرامة" لشهر أغسطس 2025، بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة بنسبة 25%. كما نوضح مواعيد الصرف، وطرق الحصول على المعاش، والشروط المطلوبة للاستحقاق.

خطوات الاستعلام عن معاش "تكافل وكرامة" أغسطس 2025:

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة. ويمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي:

https://www.moss.gov.eg

2. تسجيل الدخول بإدخال البيانات المطلوبة.

3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

4. الضغط على زر "استعلام".

5. تظهر جميع البيانات المتعلقة بحالة المعاش وموعد الصرف.

زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25%

أعلن الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحكومة قررت زيادة قيمة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل الماضي، بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن الأسر المستحقة.

موعد صرف معاش أغسطس 2025:

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاش شهر أغسطس سيبدأ رسميًا يوم الخميس 15 أغسطس 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر في جميع المحافظات.

وسائل صرف المعاش المتاحة:

لتيسير عملية الصرف على المواطنين، وفرت الوزارة عدة خيارات منها:

مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) للبنوك المتعاقدة.

المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الدفع.

كارت "ميزة" عبر المنافذ المعتمدة.

شروط الحصول على معاش "تكافل وكرامة":

للحصول على المعاش، يجب توافر الشروط التالية:

ألا يعمل الزوج أو الزوجة في الحكومة أو القطاع الخاص بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه شهريًا.

ألا يتقاضى المتقدم أي معاشات تأمينية أخرى أو دعم من برامج ضمان اجتماعي.

بالنسبة لمعاش "تكافل": يجب أن تكون الأسرة لديها أبناء من حديثي الولادة حتى 18 عامًا، على أن يكون الأبناء الملتحقين بالمدارس مسجلين بنظام التعليم.

تنويه مهم: يُنصح المواطنين بمتابعة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي أو الاتصال بخدمة المواطنين للاستفسارات، لتفادي الشائعات أو المعلومات المغلوطة المنتشرة عبر مواقع غير رسمية.

