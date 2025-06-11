كل ما تريد معرفته عن كشف حساب بطاقات بنك القاهرة المدفوعة مقدمًا

تزايد استخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا في مصر خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع انتشار ثقافة الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي، لتصبح بديلًا عمليًا لحمل النقود أو فتح حساب مصرفي تقليدي، ومن أبرز البنوك التي تقدم هذه الخدمة بنك القاهرة، والذي يوفر أنواعًا مختلفة من البطاقات المدفوعة مقدمًا مثل بطاقات "ميزة" و"فيزا كاش".

ولكن مع اتساع قاعدة مستخدمي هذه البطاقات، يطرح الكثيرون سؤالًا مهمًا: هل يمكن الحصول على كشف حساب لتلك البطاقات؟

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

بطاقات مدفوعة مقدمًا.. بدون حساب بنكي

البطاقات المدفوعة مقدمًا تختلف عن البطاقات الائتمانية أو بطاقات الخصم المرتبطة بالحسابات البنكية، فهي ببساطة بطاقات يتم شحنها بمبلغ معين يُستخدم في الشراء أو السحب، دون الحاجة لامتلاك حساب بنكي.

ورغم ذلك، فإن بنك القاهرة يُتيح لمستخدمي هذه البطاقات الاطلاع على تفاصيل العمليات المالية التي تتم باستخدامها، من خلال أكثر من وسيلة.

تطبيق Banca Mobile: أسرع طريقة

أطلق بنك القاهرة تطبيق "Banca Mobile" الذي يُمكّن العملاء من متابعة أرصدتهم ومعاملاتهم بكل سهولة. ويستطيع حامل البطاقة المدفوعة مقدمًا الدخول على التطبيق، واختيار البطاقة، ومتابعة:

الرصيد المتبقي

عمليات السحب والشراء

تاريخ وتوقيت كل معاملة

ولكن يجب ربط البطاقة بالتطبيق وتفعيل الخدمة من أحد فروع البنك أولًا.

كشف حساب من الفرع مباشرة

لمن يفضل الوسائل التقليدية، يمكن التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة وطلب كشف حساب ورقي للبطاقة المدفوعة مقدمًا، وغالبًا ما يُقدَّم الكشف بشكل مختصر لآخر المعاملات التي تمت على البطاقة خلال فترة معينة، وقد تكون هناك رسوم بسيطة نظير الخدمة.

خدمة العملاء

يمكن لحاملي البطاقات أيضًا الاتصال بخدمة عملاء بنك القاهرة على الرقم 16990 لطلب تفاصيل العمليات أو الاستفسار عن أي حركة على البطاقة ،كما يمكن طلب إرسال كشف على البريد الإلكتروني إذا كانت البطاقة مفعلة بخدمة التنبيهات.

تنوع البطاقات المدفوعة مقدمًا وخدماتها

يوفر بنك القاهرة أكثر من نوع من البطاقات المدفوعة مقدمًا، أبرزها بطاقة "ميزة الوطنية"، وبطاقة "Visa Prepaid"، ولكل منهما خصائص مختلفة من حيث الاستخدام وحدود السحب اليومي وإمكانية الشراء أونلاين، وتتيح بعض هذه البطاقات خدمات إلكترونية متقدمة مثل الربط بالتطبيق البنكي واستلام كشف الحساب، بينما تقتصر بطاقات أخرى على الاستخدام المباشر فقط، ولذا يُنصح العميل عند استخراج البطاقة بالتأكد من خصائصها ومدى دعمها لخدمة كشف الحساب الإلكتروني أو الورقي، لضمان توافقها مع احتياجاته المصرفية.

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