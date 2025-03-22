كل ما تود معرفته عن فيزا مشتريات بنك القاهرة 2025.. زيرو فوائد

فيزا مشتريات بنك القاهرة 2025. في ظل تزايد الاعتماد على المعاملات الإلكترونية، أصبحت بطاقات الائتمان من الأدوات المالية الأساسية التي توفر الراحة والأمان في عمليات الشراء.

ومن بين أبرز هذه البطاقات تأتي فيزا مشتريات بنك القاهرة 2025، التي تقدم مجموعة واسعة من المزايا المصممة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.

ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجزتفاصيل فيزا مشتريات بنك القاهرة 2025 عبر السطور التالية.

مزايا فيزا مشتريات بنك القاهرة 2025

تتميز بطاقة فيزا مشتريات بنك القاهرة 2025 بعدد من الخصائص التي تجعلها خيارًا مثاليًا للمستهلكين، أبرزها:

حد ائتماني مرن: يتراوح بين 3000 و4999 جنيهًا مصريًا، ما يتيح مرونة في الإنفاق.

فترة سماح ممتدة: تصل إلى 55 يومًا دون فوائد على المشتريات، مما يوفر فرصة مريحة لإدارة المدفوعات.

دفع مرن: الحد الأدنى للسداد هو 5% فقط من رصيد كشف الحساب الشهري.

تغيير رمز التعريف الشخصي (PIN): يمكن تعديل الرقم السري بسهولة عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك القاهرة.

حماية إلكترونية متقدمة: توفر خدمة 3D Secure مستوى أمان عاليًا عند التسوق عبر الإنترنت.

عروض وخصومات مميزة: يتمتع حاملو البطاقة بخصومات حصرية مع مجموعة من التجار المختارين على مدار العام.

تنبيهات فورية: يتم إرسال إشعارات عبر الرسائل القصيرة عند إجراء أي معاملة أو تحديث للكشوفات الشهرية.

بطاقات إضافية مجانية: يمكن الحصول على بطاقتين إضافيتين لأفراد الأسرة من الدرجة الأولى دون رسوم إضافية.

برنامج تقسيط دون فوائد: يتيح للعملاء تقسيط مشترياتهم مع تجار مختارين بفائدة 0%.

إمكانية التقسيط محليًا ودوليًا: يمكن تقسيط المعاملات لمدة تصل إلى 60 شهرًا بفائدة تنافسية.

تأمين مجاني على الحياة الائتمانية: يوفر البنك من فيزا مشتريات بنك القاهرة 2025 تأمينًا مجانيًا على الرصيد المستحق في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم.

الدفع دون تلامس: يمكن إجراء المعاملات التي تقل قيمتها عن 600 جنيه مصري بسرعة وسهولة دون الحاجة لإدخال الرقم السري.

خيارات تسوية متنوعة: تشمل طرق الدفع عبر تعليمات الخصم المباشر، أجهزة الصراف الآلي، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وفوري.

كشف حساب إلكتروني: يمكن للعملاء طلب استلام كشف الحساب الشهري عبر البريد الإلكتروني أو الاطلاع عليه من خلال تطبيق بنك القاهرة.

دعم فني متاح 24/7: يوفر البنك خدمة عملاء متميزة على مدار الساعة عبر الرقم 16990، داخل مصر وخارجها، لتقديم الدعم الكامل.

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