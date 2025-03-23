فيزا مشتريات بنك القاهرة 2025.. تعرف على أهم وأبرز المزايا

فيزا مشتريات بنك القاهرة 2025.. في ظل ارتفاع نسبة الاعتماد على المعاملات الإلكترونية، أصبحت بطاقات الائتمان هي أداة مالية أساسية لا غنى عنها.

ومن بين هذه البطاقات، تضح فيزا مشتريات بنك القاهرة 2025 لما توفره من مزايا وخدمات عديدة متقدمة تلبي احتياجات العملاء.

فيزا مشتريات بنك القاهرة 2025

وهذا ما يقدمه لكم موقع الموجز فيما يلي حول فيزا مشتريات بنك القاهرة 2025.

فيزا مشتريات بنك القاهرة 2025

وتعتبر فيزا مشتريات بنك القاهرة 2025 خيارًا مثاليًا لمن يتساءل عن بطاقة ائتمان تقدم مزايا كثيرة تلائم احتياجات الحياة اليومية.

مزايا فيزا مشتريات بنك القاهرة 2025

حد ائتماني مرن: يتراوح بين 3000 و4999 جنيهًا مصريًا.

وبالإضافة إلى فترة سماح: تصل إلى 55 يومًا دون فوائد على المشتريات.

وأيضاً دفع مرن: حيث أن الحد الأدنى للدفع هو 5% من رصيد كشف الحساب الشهري.

وتغيير رمز التعريف الشخصي (PIN): حيث هناك إمكانية إنشاء أو تعديل الرمز عبر أجهزة الصراف الآلي لبنك القاهرة.

وحماية إلكترونية مرتفعة: التسوق عبر الإنترنت مع خدمة 3D Secure لضمان أمان المعاملات.

وعروض حصرية: حيث هناك خصومات فريدة مع تجار مختارين على مدار العام.

وتنبيهات الرسائل القصيرة: إشعارات حول المعاملات والكشوفات الشهرية.

وبطاقات إضافية مجانية: بطاقتين إضافيتين لأفراد العائلة من الدرجة الأولى.

وأيضاً برنامج تقسيط دون فوائد: مع تجار مختارين بنسبة 0%.

وبالإضافة إلى تقسيط محلي ودولي: إمكانية تقسيط المعاملات لمدة تصل إلى 60 شهرًا بفائدة خاصة.

وتأمين مجاني على الحياة الائتمانية: عن طريق تأمين على الرصيد المستحق في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم.

والدفع دون تلامس: من خلال استخدم التقنية للدفع بسرعة وسهولة للمعاملات التي تقل قيمتها عن 600 جنيه دون الحاجة لإدخال الرقم السري.

وطرق تسوية مختلفة: تشمل تعليمات الخصم المباشر، أجهزة الصراف الآلي، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وفوري.

كشف الحساب الشهري: من الممكن الحصول عليه عبر البريد الإلكتروني المسجل عن طريق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول أو زيارة الفرع.

وخدمة عملاء على مدار الساعة: مركز اتصال متاح 24/7 عبر الرقم 16990 للمساعدة داخل وخارج مصر.

أهم مميزات فيزا مشتريات بنك القاهرة 2025

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