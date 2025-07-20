استعلم عن معاش "تكافل وكرامة" إلكترونيًا مجانًا وبخطوات بسيطة

في ظل حرص الدولة على تسهيل الخدمات للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وفّرت وزارة التضامن الاجتماعي وسيلة إلكترونية مجانية وآمنة للاستعلام عن حالة بطاقات الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة باستخدام الرقم القومي فقط.

وتأتي هذه الخدمة في إطار جهود الوزارة لتخفيف الضغط على مكاتبها المنتشرة بالمحافظات، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والسرعة في إيصال الدعم لمستحقيه من كبار السن، وذوي الإعاقة، والأسر الأولى بالرعاية.

ويرصد موقع الموجز خطوات الاستعلام الإلكتروني عن معاش تكافل وكرامة:

1. الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

2. اختيار "الاستعلام عن نتيجتك" من القائمة الجانبية.

3. إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد.

4. الضغط على زر "استعلام" لمتابعة حالة البطاقة (سارية – موقوفة – متجمدة).

طرق صرف المعاش المتاحة للمستفيدين:

مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) للبنوك المتعاقدة.

المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الدفع.

كارت "ميزة" البنكي عبر المنافذ الرسمية المعتمدة.

وأكدت وزارة التضامن أنها مستمرة في تطوير خدماتها الرقمية بهدف ضمان وصول الدعم بسهولة وسرعة وأمان إلى مستحقيه، دعمًا لجهود الدولة في التحول الرقمي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

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