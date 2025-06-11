وقف الدعم النقدي.. متى يُحرم المستفيد من "تكافل وكرامة"؟

في إطار حرص الدولة المصرية على توجيه الدعم إلى مستحقيه، وضعت وزارة التضامن الاجتماعي آليات قانونية واضحة لضمان عدالة توزيع الدعم النقدي المشروط، مثل برامج "تكافل وكرامة"، مع تحديد الحالات التي تستوجب وقف الصرف بشكل مؤقت أو دائم.

ويأتي ذلك وفقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 137 لسنة 2010 وتعديلاته، والذي نص صراحة على الحالات التي تستوجب وقف الدعم، خاصة بعد ملاحظة تجاوزات من بعض المستفيدين أو تغير أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

ويقدم لكم الموجز الحالات التي يتم فيها وقف الدعم النقدي وفق القانون.

أسباب وقف الدعم النقدي

بحسب المادة (34) من القانون، فإن الحالات التي تؤدي إلى وقف صرف الدعم تشمل ما يلي:

تزوير البيانات: عند تقديم معلومات غير صحيحة خلال التسجيل أو التحديث، سواء تخص عدد أفراد الأسرة، الدخل، الحالة الاجتماعية، أو أي مستند رسمي.

تحسن الوضع الاقتصادي للأسرة: إذا ثبت أن الأسرة أصبحت قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية ولم تعد تنطبق عليها معايير الاستحقاق.

الإدانة في جرائم جنائية: يُحرم المستفيد من الدعم في حال صدور حكم بات في إحدى الجرائم التالية:

التسول

الاتجار بالبشر

ختان الإناث

الزواج المبكر

التحرش

تعريض الأطفال للخطر

التعدي على الأراضي الزراعية

أي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

رفض فرص العمل: يُوقف الصرف عن المستفيد القادر على العمل حال رفضه ثلاث فرص توظيف أو مشروعات تنموية تُعرض عليه دون عذر مقبول، باستثناء ذوي الإعاقة الشديدة أو الأمراض المزمنة أو كبار السن.

نسبة الخصم المؤقت

في حالة صدور حكم ضد أحد أفراد الأسرة، يتم خصم 25% من قيمة الدعم لمدة 3 أشهر، مع إتاحة تقديم طلب لإعادة التقييم في حال تم تصحيح الوضع.

الرقابة والمتابعة

تعتمد وزارة التضامن على منظومة رقابية متكاملة تشمل الزيارات الميدانية، والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، لتحديث بيانات الأسر بشكل دوري والتأكد من الاستحقاق.

وتؤكد الوزارة أن هدف هذه الضوابط هو ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الدعم إلى الأسر الأولى بالرعاية، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة برامج الحماية في مصر.

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