بالزيادة الجديدة.. اعرف موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2025

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2025.. ما زالت تلك الموضوعات الخدمية تتصدر شبكة الإنترنت خلال الساعات الماضية، حيث يُعد برنامج «تكافل وكرامة» من أهم المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر.

ويهدف برنامج «تكافل وكرامة» إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشته، حيث يتم تحديد موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2025 شهريًا للمستفيدين من البرنامج وفقًا لجدول زمني محدد.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2025

وفيما يتعلق بشهر يونيو 2025، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2025 يوم 15 الشهر الجاري، على أن يستمر الصرف على مدار عدة أيام وفقًا للجدول الزمني المحدد لكل منطقة، لضمان عدم التزاحم وتيسير العملية على المواطنين.

ومن الضروري أن يقوم المستفيدون بتحديث بياناتهم والتأكد من صحة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية صرف المعاش دون أي مشاكل، كما يمكن الاستعلام عن موعد صرف المعاش أو أي استفسارات أخرى عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي أو من خلال مكاتب الشؤون الاجتماعية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

الموجز تنقل لكم بعد التعرف على موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2025 ، تفاصيل وخطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة وهي كالتالي:

خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة

1- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي مدون فيها عنوان سكن المتقدم.

2- تقديم صور شهادات الميلاد لكل أفراد الأسرة.

3- تقديم صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج.

4- تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.

5- تقديم صورة من بطاقة التموين.

6- تقديم بيان قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

7- تقديم مستند الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.

8- تقديم صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

9- تقديم صورة إقرار الوصاية للأيتام.

10- تقديم صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم

وبناءً على ذلك، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يونيو 2025، كما وضعت خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة سنرصدها عبر التقرير التالي.

ويمكن للمستحقين صرف معاشاتهم من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والمكاتب البريدية، حيث حددت وزارة التضامن موعد صرف معاش تكافل وكرامة في منتصف كل شهر، من جميع الأماكن المحددة لصرف الدعم النقدي.

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