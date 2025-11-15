الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025.. تحديث شامل للأسماء الجديدة وخطوات التسجيل

يشهد برنامج تكافل وكرامة 2025 ارتفاعًا كبيرًا في معدلات البحث خلال شهر نوفمبر، مع استمرار وزارة التضامن الاجتماعي في تحديث قاعدة بيانات المستفيدين وإضافة دفعات جديدة من الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفر الوزارة خدمة إلكترونية مجانية للاستعلام عن حالة الطلب باستخدام الرقم القومي، بما يعزز التحول الرقمي ويُسهّل حصول المواطنين على معلوماتهم دون الحاجة للذهاب للمكاتب الحكومية، ويرصد الموجز التفاصيل

ما هو برنامج تكافل وكرامة؟

يُعد برنامج تكافل وكرامة أحد أهم البرامج الاجتماعية في مصر، إذ يقدم دعماً نقدياً للأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة والنساء المعيلات والأطفال المنتظمين في التعليم، ومنذ إطلاقه، ساهم البرنامج في حماية ملايين الأسر من الفقر، وتوفير احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتشير وزارة التضامن إلى أن البرنامج لا يقوم فقط بتقديم دعم مالي، بل يدعم بُعدًا اجتماعيًا مهمًا، يتمثل في تشجيع التعليم ومنع التسرب المدرسي من خلال اشتراط حضور الأبناء للدراسة لضمان استمرار الصرف.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

أتاحت الوزارة منصة إلكترونية مخصصة للاستعلام، ويمكن لأي مواطن معرفة موقف طلبه من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي. اختيار خدمة الاستعلام عن نتيجتك. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بدقة. الضغط على زر استعلام. ظهور نتيجة الطلب فورًا على الشاشة.

وتتضمن النتيجة أحد الأوضاع الثلاثة:

مقبول – قيد المراجعة – مرفوض، مع توضيح تفاصيل المستندات والملاحظات الخاصة بكل حالة.

نتائج الاستعلام.. ماذا تعني؟

1. حالة "مقبول"

يعني اعتماد الطلب رسميًا وإدراج المواطن ضمن قوائم المستحقين، على أن يبدأ الصرف خلال شهر أو شهرين حسب موعد إصدار بطاقة الدعم.

2. حالة "قيد المراجعة"

تدل على أن بيانات الأسرة ما زالت under review، وقد تحتاج إلى استكمال بعض المستندات أو انتظار الفحص الميداني.

3. حالة "مرفوض"

تعني عدم مطابقة الشروط أو نقص أوراق، وفي هذه الحالة تتيح الوزارة تقديم تظلم إلكتروني عبر نفس الموقع، مع رفع الأوراق الداعمة.

الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2025

أعلنت وزارة التضامن توفير رابط رسمي لمراجعة الأسماء الجديدة التي تمت إضافتها بعد عمليات التحديث الأخيرة. وجاءت هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لإعادة تنقية قوائم المستفيدين، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، وإزالة غير المؤهلين واستبدالهم بأسر تعاني ظروفًا معيشية صعبة.

وتُراجع الوزارة ملفات المتقدمين بشكل دوري، اعتمادًا على بحوث اجتماعية واستعلامات ميدانية دقيقة للتأكد من صحة البيانات.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

تضم قائمة المستفيدين فئات اجتماعية متعددة، أبرزها:

كبار السن فوق 65 عامًا دون دخل ثابت.

ذوو الإعاقة ممن لديهم شهادة طبية معتمدة وكود إعاقة.

النساء المعيلات، مثل الأرامل والمطلقات وزوجات السجناء.

الأطفال المنتظمون في التعليم والأيتام.

الأسر التي لا تمتلك أي مصدر دخل حكومي.

شروط القبول في برنامج تكافل وكرامة

تطبق الوزارة مجموعة معايير لضمان وصول الدعم للمستحقين، وتشمل:

امتلاك بطاقة رقم قومي سارية.

عدم امتلاك عقارات أو أراضٍ تتجاوز الحد المسموح.

انتظام الأطفال في الدراسة بالنسبة لبرنامج تكافل.

اجتياز بحث اجتماعي يثبت أحقية الأسرة.

كيفية التسجيل في تكافل وكرامة 2025

يمكن التقديم عبر أقرب وحدة اجتماعية، مع إرفاق:

صور بطاقات الرقم القومي.

شهادات الميلاد المميكنة للأطفال.

قسيمة الزواج أو الطلاق.

مستند يثبت الدخل أو عدم وجوده.

قيد دراسي لأطفال المدارس.

كود الإعاقة لحالات ذوي الاحتياجات الخاصة.

بعدها تُجري الوزارة بحثًا ميدانيًا للتحقق من البيانات قبل اعتماد الطلب.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025

أكدت وزارة التضامن بدء صرف الدعم النقدي لشهر نوفمبر في الأسبوع الأول من الشهر، من خلال بطاقات «ميزة» أو مكاتب البريد. كما تصل رسائل نصية للمقبولين حديثًا تتضمن مواعيد الصرف وأماكن استلام البطاقات، لتجنب التزاحم وضمان وصول الدعم بسهولة.