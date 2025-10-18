الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي..موقع وزارة التضامن

برنامج تكافل وكرامة.. في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن آلية إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التضامن أو الانتظار في طوابير طويلة، ويرصد الموجز التفاصيل.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية إلكترونيًا، بما يضمن الشفافية وسرعة الوصول إلى المعلومات المتعلقة ببرامج الدعم الاجتماعي.

برنامج تكافل وكرامة.. ركيزة العدالة الاجتماعية في مصر

يُعد برنامج تكافل وكرامة من أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة.

ويستهدف البرنامج الأسر الأولى بالرعاية، وكبار السن غير القادرين على العمل، وذوي الإعاقة، والأمهات المعيلات، في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء شبكة حماية اجتماعية شاملة تضمن حياة كريمة لجميع المواطنين.

ولا يقتصر دور البرنامج على المساعدات النقدية فقط، بل يربط الدعم بمحاور تنموية تشمل التعليم والصحة والتغذية والرعاية الأسرية، في محاولة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، خاصة في القرى والمناطق الأكثر فقرًا.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2025

يمكن للمواطنين التعرف على حالة الطلب أو معرفة الأسماء الجديدة المدرجة في برنامج تكافل وكرامة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط الرسمي. اختيار أيقونة "الاستعلام عن نتيجتك" من القائمة الجانبية. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة. الضغط على زر "استعلام" لعرض حالة البطاقة سواء كانت سارية أو متجمدة أو موقوفة.

توفر هذه الخدمة نتائج فورية، ما يساعد المواطنين على معرفة موقفهم دون الحاجة إلى زيارة أي مكتب حكومي، وهو ما ينعكس إيجابًا على تقليل التكدس وسرعة الخدمة.

طرق صرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف الدعم النقدي مستمر بانتظام، مشيرة إلى وجود عدة طرق يمكن من خلالها صرف المستحقات بسهولة، منها:

مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الدفع المختلفة.

منافذ صرف كارت ميزة البنكي.

كما أشارت الوزارة إلى استمرار تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين بشكل دوري لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مع مراجعة الحالات التي لم تعد تنطبق عليها شروط الاستحقاق.

آلية التظلم وتحديث البيانات

تتيح وزارة التضامن للمواطنين الذين تم رفض طلباتهم أو إيقاف الدعم عنهم تقديم تظلمات إلكترونية عبر الموقع الرسمي، مع إمكانية متابعة الطلبات والاستفسارات عبر خدمة الدعم الفني أو مكاتب التضامن المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وتعمل الوزارة على توسيع قاعدة المستفيدين خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجًا وضمان تحقيق الشمول الاجتماعي في جميع المحافظات.

