المتحف المصري الكبير.. أيقونة حضارية جديدة على أرض مصر

يشكل المتحف المصري الكبير نقلة نوعية في عرض الحضارة المصرية القديمة، حيث يجمع بين عبق الماضي وروعة الحاضر في صرح معماري عالمي على أعتاب أهرامات الجيزة، ليقدم تجربة سياحية وثقافية استثنائية تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، ويرصد الموجز التفاصيل.

تصميم عالمي وتعاون دولي

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، إن تصميم المتحف جاء نتيجة مسابقة عالمية فاز بها مكتب استشاري من أيرلندا، وتم خلال التنفيذ الاستفادة من خبراء من مختلف الدول لضمان أعلى معايير الجودة.

وأضاف غنيم خلال مقابلة على قناة القاهرة الإخبارية: "التصميم لم يقتصر على الشكل المعماري فقط، بل شمل كل عناصر المتحف، من الإنشاءات إلى معامل الترميم والعرض المتحفي، مع تعاون دولي مكثف لضمان تجربة متكاملة للزوار."

دعوات رسمية لملوك ورؤساء العالم

أوضح غنيم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه دعوات رسمية لعدد كبير من الملوك والرؤساء لحضور حفل افتتاح المتحف، مع تأكيدات حضور من مختلف القارات، ما يعكس المكانة العالمية لهذا الصرح الثقافي.

وأشار إلى أن محتوى الفعالية سيضم مفاجآت فنية وثقافية، مع إبراز جمال المتحف وقطع الملك توت عنخ آمون، إضافة إلى مشاركة أوركسترا وفنانين يعكسون روعة الحضارة المصرية.

قاعة توت عنخ آمون.. تجربة استثنائية

تُعد قاعة توت عنخ آمون أحد أبرز ملامح المتحف، حيث تعرض جميع مقتنيات الملك في مساحة 7500 متر مربع، تشمل أكثر من 5000 قطعة أثرية كانت موزعة سابقًا بين المتاحف، خاصة المتحف المصري بالتحرير.

وأوضح غنيم أن العرض سيقدم سردًا بصريًا وثقافيًا يحكي مراحل حياة الملك الشاب من الاكتشاف حتى البعث، مما يجعل التجربة مختلفة تمامًا عن أي متحف تقليدي.

احتفالات عالمية متزامنة

أكد غنيم أن افتتاح المتحف سيشهد احتفالات متزامنة في عدة دول، ما يعكس شعبية توت عنخ آمون العالمية واهتمام العالم بهذا الحدث الثقافي.

وقال: "العالم كله سيحتفل معنا في نفس التوقيت، وسيكون الحدث فرصة لتسليط الضوء على جمال الحضارة المصرية وعراقتها."

تأكيد عظمة الحضارة المصرية

من جانبه، وصف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، افتتاح المتحف بأنه حدث حضاري وثقافي عالمي، مشيرًا إلى أن المتحف ليس مجرد عرض للآثار، بل يمثل تجسيدًا لعظمة الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف حواس: "أي رئيس أو ملك سيرغب في زيارة المتحف، الذي يعرض آثار توت عنخ آمون لأول مرة كاملة، وهو صرح يدهش كل من يشاهده."

موعد الافتتاح الرسمي

أعلن الدكتور أحمد غنيم أن الافتتاح الرسمي سيكون يوم 1 نوفمبر المقبل، ليصبح بذلك حدثًا عالميًا يجمع بين الثقافة، الفن، والتاريخ، ويضع المتحف المصري الكبير على خارطة الوجهات السياحية والثقافية الكبرى في العالم.

