السيسي يتابع ترتيبات افتتاح المتحف المصري الكبير مطلع نوفمبر

اجتماع رئاسي لمراجعة تفاصيل الافتتاح

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير، وخلال الاجتماع، استعرض الرئيس مع المسؤولين التقارير التنفيذية واللوجستية المتعلقة بالفعاليات المرتقبة، إلى جانب متابعة ما تم إنجازه من أعمال ضمن المشروع القومي، والمراحل الجارية في تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، ويرصد الموجز التفاصيل.

افتتاح في الأول من نوفمبر

أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيُقام في الأول من نوفمبر المقبل، ليكون بمثابة حدث عالمي يعكس مكانة مصر التاريخية والثقافية، وأوضح أن الاستعدادات تسير وفق جدول زمني دقيق، مع تنفيذ خطط شاملة للتطوير العمراني والبصري في محيط المتحف، لضمان أن يظهر الافتتاح بالصورة التي تليق بمكانة مصر الحضارية.

توجيهات رئاسية صارمة

شدّد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية المتابعة اليومية والدقيقة لمختلف التفاصيل على أرض الواقع، وذلك لضمان خروج الافتتاح بالصورة المشرفة التي تعكس قيمة المتحف كصرح ثقافي وأثري عالمي، كما وجّه بضرورة الاهتمام بجميع الجوانب المتعلقة بالخدمات والمرافق والبنية التحتية المحيطة، بما يسهم في تعزيز التجربة السياحية للزوار المصريين والأجانب.

مشروع قومي على أرض الجيزة

المتحف المصري الكبير يُعد واحدًا من أضخم المشاريع الثقافية في العالم، إذ يقام على مساحة ضخمة بالقرب من أهرامات الجيزة، ويضم مجموعات أثرية نادرة، من بينها مقتنيات الملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة في مكان واحد، ويمثل المشروع إضافة هائلة للبنية السياحية في مصر، حيث من المتوقع أن يجذب ملايين الزوار سنويًا بعد افتتاحه.

تعزيز مكانة مصر العالمية

يأتي افتتاح المتحف في إطار استراتيجية مصر لتطوير القطاع السياحي وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، ووفقًا للتقارير الرسمية، فإن المشروع لا يقتصر على كونه متحفًا للعرض فقط، بل يشمل أيضًا مركزًا للترميم والبحوث الأثرية، إلى جانب مساحات للفعاليات الثقافية والفنية، مما يجعله مركزًا متكاملًا للحضارة المصرية القديمة.

بهذا، يقترب حلم افتتاح المتحف المصري الكبير من أن يصبح حقيقة، بعد سنوات طويلة من العمل والتجهيز، ومع اقتراب الموعد المحدد في نوفمبر، تواصل الدولة المصرية تكثيف جهودها لتقديم حدث استثنائي للعالم، يؤكد أن مصر ما زالت مركزًا أساسيًا للحضارة الإنسانية.

