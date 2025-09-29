رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات القطار الكهربائي السريع والمونوريل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات القطار الكهربائي السريع والمونوريل، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء والمسؤولين ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

وأكد مدبولي أهمية هذه المشروعات بوصفها نموذجًا للنقل الجماعي الأخضر والمستدام، مشددًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء منها لما تمثله من ركيزة للتنمية العمرانية والصناعية والسياحية.

شبكة القطار الكهربائي السريع

استعرض الاجتماع تطورات الخط الأول (السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح) بطول 660 كم و21 محطة، حيث بلغت نسبة التنفيذ 67%. ويضم المشروع ورشة رئيسية بحدائق أكتوبر على مساحة 2.5 مليون م²، وثلاث نقاط للصيانة الخفيفة بالعاصمة الإدارية وبرج العرب ومطروح.

الخط الثاني والثالث

أوضح الفريق كامل الوزير أن الخط الثاني يمتد من العياط حتى أبو سمبل بطول 1100 كم ويضم 36 محطة، بينما يمتد الخط الثالث من قنا حتى ميناء سفاجا والغردقة بطول 175 كم ويضم 3 محطات.



ويستهدف الخطان ربط مناطق التنمية الزراعية الجديدة بموانئ التصدير، وتعزيز حركة السياحة الثقافية والشاطئية والدينية، إلى جانب دعم خطط التنمية العمرانية المستدامة.

جدوى اقتصادية وتنموية

لفت الوزير إلى أن مسار الخطين يتوافق مع مقترح "ممر التنمية" الذي طرحه الدكتور فاروق الباز، بما يسهم في استيعاب 20 مليون مواطن على امتداد 1200 كم، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما أشار إلى أن الخط الثاني سيخدم مدنًا جديدة منها: الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، الأقصر الجديدة، وتوشكي، بطاقة استيعابية تصل إلى مليون راكب يوميًا و6 ملايين طن بضائع سنويًا، بينما ينقل الخط الثالث نصف مليون راكب يوميًا و2 مليون طن بضائع.

مشروع المونوريل شرق النيل

يمتد المشروع من استاد القاهرة بمدينة نصر حتى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم، ويضم 22 محطة وورشة صيانة على مساحة 85 فدانًا.

وأكد الوزير أن المشروع يخدم مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، ويتكامل مع خطوط المترو الثالث والرابع والسادس، إلى جانب القطار الكهربائي الخفيف LRT، مما يسهل انتقال الموظفين والوافدين إلى العاصمة الإدارية.

مشروع المونوريل غرب النيل

يمتد الخط من مدينة 6 أكتوبر حتى محطة وادي النيل بالمهندسين بطول 43.8 كم ويشمل 13 محطة وورشة صيانة بمساحة 76 فدانًا.

ويخدم المشروع التوسعات العمرانية والصناعية بمدينة 6 أكتوبر، ويتكامل مع مترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع ومحطة قطارات بشتيل، بما يساهم في تقليل الازدحام المروري ودعم التنمية الاقتصادية.

