سعر الكتكوت الأبيض اليوم.. أحدث تطورات أسعار الكتكوت والبط في بورصة الدواجن

سعر الكتكوت الأبيض اليوم يتصدر اهتمام المربين وتجار الدواجن مع استمرار حركة السوق، ولذلك يشهد تقريرنا التالي متابعة دقيقة لمستجدات الأسعار في البورصة، ويأتي ذلك بينما يواصل سعر الكتكوت الأبيض اليوم حالة من الاستقرار في الأسواق والشركات، ويعكس هذا الثبات في سعر الكتكوت الأبيض اليوم حالة من التوازن النسبي في العرض والطلب، مما يجعل متابعة المستهلكين للمؤشرات اليومية أمرًا ضروريًا لفهم اتجاهات سوق الدواجن، ويكشف الموجز التفاصيل.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم واستقرار سوق عمر يوم

يشهد السوق حالة واضحة من الهدوء، إذ سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم ثباتًا عند مستويات تتراوح بين 10 و17 جنيهًا، وهو ما يشير إلى استقرار قوي في الحركة البيعية، ويأتي هذا التوازن بينما يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم في قطعان الأمهات بين 7 و7.5 جنيه، وهو ما يعزز رؤية المربين حول اتجاهات التكلفة خلال الفترة المقبلة.

أسعار الكتاكيت بأنواعها المختلفة

لا تزال البورصة تُظهر تماسكًا في أسعار جميع السلالات، بينما تتواصل متابعة سعر الكتكوت الأبيض اليوم كعامل رئيسي في تحديد تكلفة التربية، فقد جاء سعر الساسو بيور بين 11 و12 جنيهًا، وهو ما يتحرك عادة وفق تأثير سعر الكتكوت الأبيض اليوم على باقي الأنواع. كما تتراوح أسعار كتكوت الساسو عمر يوم بين 10 و11 جنيهًا، وهو سعر يتفاعل بدوره مع تغيرات سعر الكتكوت الأبيض اليوم في بورصة الدواجن.

وبالنسبة للكتكوت البلدي، فقد ثبتت الأسعار بين 6 و6.75 جنيه، وهو نطاق يرتبط أيضًا بمدى ثبات سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الشركات، كما استقرت أسعار الكتكوت الهجين بين 7 و8 جنيهات، وهو استقرار تدعمه مؤشرات سعر الكتكوت الأبيض اليوم الذي يظل المحرك الأبرز للسوق.

كما تأتي أسعار الكتكوت جيل ثاني بين 9 و10 جنيهات، وهي مستويات تتماشى تمامًا مع اتجاهات سعر الكتكوت الأبيض اليوم في شركات الدواجن. أما سعر كتكوت روزي بيور فجاء بين 8 و9 جنيهات، مدعومًا بثبات سعر الكتكوت الأبيض اليوم في البورصة.

أسعار الكتاكيت في الشركات

تقدم شركات الدواجن أسعارًا متوازنة هذا الأسبوع، حيث يتراوح سعر كتكوت أربو بين 13 و17 جنيهًا، وهو نطاق يتأثر مباشرة باستقرار سعر الكتكوت الأبيض اليوم. وبلغ سعر كتكوت كب 16 جنيهًا، وهو معدل يعكس مرونة السوق مع سعر الكتكوت الأبيض اليوم.

كما سجل كتكوت روس نحو 14 جنيهًا، وهو رقم ينعكس بدوره على تقييم سعر الكتكوت الأبيض اليوم ضمن حركة البيع. أما كتكوت أبيض شركة فجاء بسعر 10 جنيهات، وهو ما يتقارب مع سعر الكتكوت الأبيض اليوم المعلن في البورصة، كما استقر سعر كتكوت ساسو عند 12 جنيهًا، وهو استقرار يأتي مع استقرار سعر الكتكوت الأبيض اليوم في مختلف المحافظات.

أسعار البط صغير العمر

تواصل أسعار البط سيرها في اتجاه مستقر، حيث يتراوح سعر بط مسكوفي عمر يوم بين 23 و24 جنيهًا، رغم استمرار تأثير سعر الكتكوت الأبيض اليوم على حركة السوق عمومًا، فيما يتراوح سعر البط الفرنسي البيور بين 5.5 و7.5 جنيه، وهو نطاق ثابت يتقاطع مع مؤشرات سعر الكتكوت الأبيض اليوم من حيث الطلب. كما جاء سعر البط المحلي بين 21 و22 جنيهًا، وهو استقرار تحركه نفس العوامل المرتبطة بتغيرات سعر الكتكوت الأبيض اليوم.

وتواصل منصات المتابعة الاقتصادية تحديث المؤشرات بشكل لحظي، خصوصًا في ظل التأثير المباشر الذي يفرضه سعر الكتكوت الأبيض اليوم على باقي فئات الدواجن والبط في السوق المصري، وتبقى المتابعة اليومية هي العامل الأساسي الذي يساعد المربين والمستثمرين على اتخاذ القرارات الدقيقة، خاصة مع استمرار سعر الكتكوت الأبيض اليوم في لعب الدور الأكثر حسمًا في حركة البورصة.

اقرأ أيضًا:

هتشتري بكام ؟.. تعرف على أسعار اللحوم والأسماك الخضروات والفاكهة اليوم الخميس



أسعار اللحوم والأسماك والدواجن والبيض والخضار اليوم السبت 15 نوفمبر 2025

