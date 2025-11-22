أسعار الدواجن اليوم تتراجع.. انخفاض جديد في سعر الفراخ البيضاء

تراجع واضح في أسعار الدواجن اليوم داخل السوق المحلي، مع استمرار اهتمام المستهلكين بمعرفة أحدث التحديثات في بورصة الدواجن، ويأتي الانخفاض الجديد ليعزز حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الأخيرة، مما يجعل متابعة أسعار الدواجن اليوم ضرورة يومية لكل بيت مصري يبحث عن أفضل سعر وجودة، ويرصد الموجز التفاصيل

انخفاض ملحوظ في أسعار الفراخ البيضاء اليوم بالمزرعة والأسواق

تشهد أسعار الدواجن اليوم موجة هبوط جديدة، إذ تراجع سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة إلى 56 جنيهًا، بينما يصل للمستهلك في المحال التجارية إلى 68 جنيهًا للكيلو، ويعكس هذا التراجع تحسنًا في المعروض مقارنة بالأيام الماضية، ما جعل أسعار الدواجن اليوم محور اهتمام الكثيرين.

أسعار الفراخ الساسو اليوم.. استقرار رغم انخفاض الأبيض

وفي ظل متابعة أسعار الدواجن اليوم، تسجل الفراخ الساسو سعر 85 جنيهًا بالمزرعة و94 جنيهًا للمستهلك، لتواصل استقرارها مقارنة بالأيام السابقة. وتُعد الفراخ الساسو من الأنواع الأكثر طلبًا لدى العديد من الأسر، مما يجعل إدراجها ضمن تحديثات أسعار الدواجن اليوم أمرًا ضروريًا.

أسعار الفراخ البلدى.. الأعلى ضمن تحديثات أسعار الدواجن اليوم

ما زالت الفراخ البلدي تحتفظ بسعر أعلى ضمن أسعار الدواجن اليوم، حيث سجلت 97 جنيهًا في المزرعة، ووصل سعرها للمستهلك إلى 109 جنيهات للكيلو. ويعود ذلك لطبيعة تربيتها التقليدية، ما يجعلها من أكثر الأنواع بحثًا عند متابعة أسعار الدواجن اليوم.

سعر البانيه اليوم.. زيادة طفيفة رغم تراجع الأبيض

ضمن حركة أسعار الدواجن اليوم، يتراوح سعر كيلو البانيه بين 200 و210 جنيهات، ويعكس ذلك استمرار الطلب العالي على الدواجن المجهزة مقارنة بالفراخ الحية، مما يجعل البانيه من أبرز العناصر ضمن تحديثات أسعار الدواجن اليوم.

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم.. مؤشر مهم لحركة أسعار الدواجن اليوم المقبلة

تسجل أسعار الكتكوت الأبيض 25 جنيهًا داخل الشركات، وفق أحدث التحديثات. ويعتبر سعر الكتكوت مؤشرًا أساسيًا في توقع حركة أسعار الدواجن اليوم خلال الأسابيع القادمة، نظرًا لدوره في تحديد تكلفة التربية والإنتاج.

أسعار البيض اليوم.. متابعة أساسية مرتبطة بأسعار الدواجن اليوم

ضمن منظومة أسعار الدواجن اليوم، سجلت الكرتونة البيضاء 138 جنيهًا، فيما بلغ سعر الأحمر 145 جنيهًا، بينما وصل البيض البلدي إلى 160 جنيهًا للكرتونة. ويهتم المستهلكون بمتابعة أسعار البيض إلى جانب أسعار الدواجن اليوم لارتباطهما المباشر بسوق البروتين الحيواني.

حركة أسعار الدواجن اليوم.. تراجع يمنح المستهلك متنفسًا

يشهد سوق الدواجن حالة من التوازن النسبي بعد انخفاض سعر الفراخ البيضاء، ما يجعل متابعة أسعار الدواجن اليوم أمرًا مهمًا خصوصًا مع اقتراب موسم الشتاء وزيادة الإقبال على البروتين الحيواني، وتبقى بورصة الدواجن المصدر الرئيسي لتحديد اتجاه أسعار الدواجن اليوم، وهو ما يتابعه الجمهور بشكل يومي.

اقرأ أيضًا:

هتشتري بكام ؟.. تعرف على أسعار اللحوم والأسماك الخضروات والفاكهة اليوم الخميس



أسعار اللحوم والأسماك والدواجن والبيض والخضار اليوم السبت 15 نوفمبر 2025

