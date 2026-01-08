ننشر مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 يناير 2026 في محافظات مصر

يزداد اهتمام المواطنين يوميًا بالبحث عن مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات ،خاصة مع التغير اليومي في مواعيد الأذان.

وفي هذا السياق، كشفت الهيئة العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة اليوم ،وذلك في القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية ، ضمن خدمة إخبارية مستمرة يقدمها موقع «الموجز»لزواره يوميًا .

القاهرة الكبرى:

القاهرة، الجيزة، القليوبية: الفجر 5:38 ص، الظهر 12:24 م، العصر 3:44 م، المغرب 5:50 م، العشاء 7:09 م.

الوجه البحري والساحل الشمالي:

الإسكندرية: الفجر 5:46 ص، 12:26 م، 3:51 م، 5:58 م، العشاء 7:16 م.

البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية: الفجر 5:42 ص، 12:24 م، 3:48 م، 5:53 م، 7:11 م.

دمياط: 5:44 ص، 12:24 م، 3:48 م، 5:54 م، 7:12 م.

مطروح: 5:49 ص، 12:26 م، 3:53 م، 5:59 م، 7:16 م.

السويس: 5:44 ص، 12:22 م، 3:48 م، 5:55 م، 7:13 م.

إقليم الدلتا:

المنوفية: 5:42 ص، 12:24 م، 3:48 م، 5:53 م، 7:11 م.

مدن القناة وسيناء:

بورسعيد، الإسماعيلية: 5:44 ص، 12:22 م، 3:48 م، 5:55 م، 7:13 م.

شمال سيناء: 5:40 ص، 12:20 م، 3:44 م، 5:52 م، 7:09 م. جنوب سيناء: 5:36 ص، 12:19 م، 3:41 م، 5:46 م، 7:04 م.

الوجه القبلي (الصعيد):

المنيا: 5:31 ص، 12:21 م، 3:39 م، 5:45 م، 7:01 م. باقي الصعيد نفس الثلاثاء.

مدن البحر الأحمر: الغردقة، رأس غارب، سفاجا: 5:28 ص، 12:20 م، 3:36 م، 5:42 م، 6:58 م.

شروط صحة الصلاة:

- دخول الوقت: يجب أداء الصلاة في وقتها المحدد، وقضاء الفائتة فور تذكرها.

- ستر العورة: ينبغي تغطية العورة أثناء الصلاة؛ للرجل ما بين السرة والركبتين، وللمرأة كل جسدها.

- الطهارة من النجاسة: يجب أن يكون الجسم، والثوب، والمكان طاهرين.

- استقبال القبلة: التوجه نحو الكعبة المشرفة.

- النية: النية يجب أن تكون حاضرة في القلب عند بدء الصلاة.

فضل وأهمية صلاة الجماعة:

تحظى صلاة الجماعة بمكانة خاصة في الإسلام وتتمتع بفوائد جمة. وقد وردت أحاديث نبوية تشير إلى فضلها، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَضْعُفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرينَ ضِعْفًا». صلاة الجماعة ترفع درجات المصلي وتكفر خطاياه، كما تصلي عليه الملائكة ما دام في مصلاه.

اقرأ أيضاً:



مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 إبريل في المحافظات.. حافظ عليها

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 أبريل 2025 في القاهرة والمحافظات.. لا تفوتها