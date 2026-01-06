ننشر مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 فى محافظات مصر

تحظى مواعيد الصلاة بمتابعة يومية كبيرة من المواطنين، لما تمثله من أهمية في تنظيم أداء الفروض في أوقاتها المحددة.

وفي هذا السياق، كشفت الهيئة العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 ، في القاهرة وعدد من المدن، ويقدمها الموقع ضمن خدماته اليومية حرصًا على تلبية احتياجات القراء وتوفير المعلومات الدقيقة لهم.



القاهرة الكبرى:

القاهرة: الفجر 5:39 ص، الظهر 12:24 م، العصر 3:44 م، المغرب 5:49 م، العشاء 7:08 م.

الجيزة: نفس التوقيت.

القليوبية: نفس التوقيت.



الوجه البحري والساحل الشمالي:



الإسكندرية: الفجر 5:46 ص، الظهر 12:25 م، العصر 3:51 م، المغرب 5:57 م، العشاء 7:15 م.

البحيرة: الفجر 5:42 ص، الظهر 12:24 م، العصر 3:48 م، المغرب 5:52 م، العشاء 7:10 م.

كفر الشيخ: نفس التوقيت.

دمياط: الفجر 5:44 ص، الظهر 12:23 م، العصر 3:48 م، المغرب 5:53 م، العشاء 7:11 م.

مطروح: الفجر 5:49 ص، الظهر 12:26 م، العصر 3:53 م، المغرب 5:59 م، العشاء 7:16 م.

الدقهلية: الفجر 5:42 ص، الظهر 12:24 م، العصر 3:48 م، المغرب 5:52 م، العشاء 7:10 م.

الشرقية: نفس التوقيت.

السويس: الفجر 5:44 ص، الظهر 12:22 م، العصر 3:48 م، المغرب 5:54 م، العشاء 7:12 م.

إقليم الدلتا:



المنوفية: الفجر 5:42 ص، الظهر 12:24 م، العصر 3:48 م، المغرب 5:51 م، العشاء 7:09 م.



مدن القناة وسيناء:



بورسعيد: الفجر 5:44 ص، الظهر 12:22 م، العصر 3:48 م، المغرب 5:54 م، العشاء 7:12 م.

الإسماعيلية: الفجر 5:44 ص، الظهر 12:22 م، العصر 3:48 م، المغرب 5:54 م، العشاء 7:12 م.

شمال سيناء: الفجر 5:40 ص، الظهر 12:20 م، العصر 3:44 م، المغرب 5:51 م، العشاء 7:08 م.

جنوب سيناء: الفجر 5:36 ص، الظهر 12:19 م، العصر 3:41 م، المغرب 5:46 م، العشاء 7:04 م.



الوجه القبلي (الصعيد):



المنيا: الفجر 5:32 ص، الظهر 12:21 م، العصر 3:39 م، المغرب 5:44 م، العشاء 7:00 م.

أسيوط: الفجر 5:30 ص، الظهر 12:21 م، العصر 3:38 م، المغرب 5:42 م، العشاء 6:59 م.

سوهاج: الفجر 5:27 ص، الظهر 12:20 م، العصر 3:36 م، المغرب 5:40 م، العشاء 6:57 م.

قنا: الفجر 5:25 ص، الظهر 12:19 م، العصر 3:34 م، المغرب 5:38 م، العشاء 6:55 م.

الأقصر: الفجر 5:23 ص، الظهر 12:19 م، العصر 3:33 م، المغرب 5:36 م، العشاء 6:54 م.

أسوان: الفجر 5:21 ص، الظهر 12:18 م، العصر 3:31 م، المغرب 5:34 م، العشاء 6:52 م.

بني سويف: الفجر 5:34 ص، الظهر 12:21 م، العصر 3:40 م، المغرب 5:43 م، العشاء 6:59 م.

الفيوم: الفجر 5:33 ص، الظهر 12:21 م، العصر 3:40 م، المغرب 5:43 م، العشاء 6:59 م.



مدن البحر الأحمر:

الغردقة، رأس غارب، سفاجا: الفجر 5:28 ص، الظهر 12:20 م، العصر 3:36 م، المغرب 5:41 م، العشاء 6:57 م.

شروط صحة الصلاة:

- دخول الوقت: يجب أداء الصلاة في وقتها المحدد، وقضاء الفائتة فور تذكرها.

- ستر العورة: ينبغي تغطية العورة أثناء الصلاة؛ للرجل ما بين السرة والركبتين، وللمرأة كل جسدها.

- الطهارة من النجاسة: يجب أن يكون الجسم، والثوب، والمكان طاهرين.

- استقبال القبلة: التوجه نحو الكعبة المشرفة.

- النية: النية يجب أن تكون حاضرة في القلب عند بدء الصلاة.

فضل وأهمية صلاة الجماعة:

تحظى صلاة الجماعة بمكانة خاصة في املإسلام وتتمتع بفوائد جمة. وقد وردت أحاديث نبوية تشير إلى فضلها، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَضْعُفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرينَ ضِعْفًا». صلاة الجماعة ترفع درجات المصلي وتكفر خطاياه، كما تصلي عليه الملائكة ما دام في مصلاه.

