رامي عياش يفتح النار:لقائي مع شيرين عبد الوهاب كان الأسوأ في حياتي

حلّ الفنان اللبناني رامي عياش ضيفًا على إحدى القنوات التلفزيونية، حيث أدلى بتصريحات جريئة كشف خلالها كواليس وأسرارًا من مشواره الفني، متحدثًا بصراحة عن تجربته مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، وخلافه القديم مع الفنان فضل شاكر، إلى جانب رأيه في بعض الأصوات الجديدة على الساحة الغنائية، ويرصد الموجز التفاصيل.

رامي عياش عن شيرين عبد الوهاب: أبشع مقابلة إعلامية في حياتي

أكد رامي عياش أن اللقاء الذي جمعه بالفنانة شيرين عبد الوهاب في برنامج شيري ستوديو قبل نحو 8 سنوات، يُعد أسوأ تجربة إعلامية مرّ بها، مشيرًا إلى أنه يتمنى لو استطاع حذف هذه المقابلة من تاريخه الفني.

وأوضح أن اللقاء افتقد إلى أبسط مقومات الحوار الإعلامي، مؤكدًا أن تقديم البرامج يحتاج إلى ثقافة، وتقدير، وفهم نفسي للمُحاور والضيف، وهو ما لم يجده خلال الحلقة، على حد وصفه.

كواليس صادمة: نصف ساعة من الارتباك على الهواء

كشف رامي عياش أن فريق العمل ظل لمدة تقارب نصف ساعة في حالة ارتباك وعدم معرفة كيفية إدارة الحوار بسبب تصرفات مقدمة البرنامج، مؤكدًا أن الغناء وحده لا يؤهل الفنان لتقديم برنامج حواري ناجح.

حقيقة الخلاف بين رامي عياش وفضل شاكر

تطرق رامي عياش إلى الحديث عن الفنان فضل شاكر، مؤكدًا أنه لا توجد بينهما أي مشكلات حالية، وأنه لا يتابع القضايا الخاصة به، متمنيًا له الخير وعودة الاستقرار إلى حياته الأسرية.

رامي عياش: فضل شاكر هاجمني دون سبب

أوضح عياش أن فضل شاكر هو من بدأ الهجوم عليه ووجه له إهانات دون مبرر، مؤكدًا أنه في حال وجود خطأ كان من الأفضل التواصل المباشر، ورغم ذلك عبّر عن تمنياته له بالنصر، مؤكدًا حبه لنجله محمد.

رأي رامي عياش في الفنان الشامي

وفي سياق آخر، عبّر رامي عياش عن إعجابه بالفنان الشامي، واصفًا إياه بالشاب الطيب، ومتمنيًا له التوفيق، مشيرًا إلى أنه قدم لونًا موسيقيًا جيدًا، لكنه لم يُحدث تغييرًا جذريًا في مسار الموسيقى أو تاريخها.