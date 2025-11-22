ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم 22 نوفمبر 2025

سجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 ، مع بعض التحركات المحدودة التي تعكس توازن العرض والطلب في السوق.

- سعر الدولار الأمريكي

استقر الدولار عند 47.38 جنيهًا للشراء و47.52 جنيهًا للبيع.

- سعر اليورو

سجّل اليورو 54.54 جنيهًا للشراء و54.71 جنيهًا للبيع .

- الجنيه الإسترليني

سجّل الجنيه الإسترليني 61.89 جنيهًا للشراء و62.09 جنيهًا للبيع.

- الفرنك السويسري

استقرّ الفرنك السويسري عند 58.67 جنيهًا للشراء و58.87 جنيهًا للبيع.

- سعر 100 ين ياباني

بلغ سعر 100 ين ياباني 30.07 جنيهًا للشراء و30.16 جنيهًا للبيع.

- الريال السعودي

سجّل الريال السعودي 12.63 جنيهًا للشراء و12.67 جنيهًا للبيع.

- الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي 154.11 جنيهًا للشراء و154.60 جنيهًا للبيع.

- الدرهم الإماراتي

سجّل الدرهم الإماراتي 12.90 جنيهًا للشراء و12.94 جنيهًا للبيع.

- اليوان الصيني

سجّل اليوان الصيني 6.66 جنيهًا للشراء و6.68 جنيهًا للبيع.

تحليل اتجاهات السوق

الاستقرار: تواصل أسعار العملات الرئيسية الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري، ما يعكس توازنًا في حركة العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.

العوامل المؤثرة: يرجع ذلك إلى الإجراءات النقدية المستمرة من البنك المركزي، إلى جانب استقرار التدفقات الدولارية من قنوات رئيسية مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

التوقعات: من المرجح استمرار هذا الاستقرار خلال الأيام المقبلة ما لم تطرأ مستجدات عالمية على أسعار الفائدة أو أسعار الطاقة تؤثر على الأسواق المالية.

ما الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات؟

سعر بيع العملات هو السعر الذي يقوم به البنك أو شركات الصرافة ببيع العملات به للعملاء.

أما سعر شراء العملات فهو السعر الذي يقوم البنك أو شركات الصرافة بشراء العملات به من العملاء، وعادة ما يكون سعر البيع أعلي من سعر الشراء.

إقرأ يضًا:

استقرار أسعار الحديد والأسمنت بالسوق المصرية اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025

استقرار أسعار الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025

