استقرار أسعار الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، حالة من الاستقرار الواضح، إذ حافظت أغلب العملات على مستوياتها دون تغيير يُذكر مقارنة بتعاملات أمس، وسط اهتمام متزايد من المتعاملين في السوق والمستثمرين بمتابعة حركة الصرف.



- أفضل أسعار العملات العربية في البنوك

الدينار الكويتي: 153.24 جنيه للشراء – 153.96 جنيه للبيع

الريال السعودي: 12.52 جنيه للشراء – 12.59 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي: 12.82 جنيه للشراء – 12.86 جنيه للبيع

-أفضل أسعار العملات الأجنبية

الدولار الأمريكي: 47.13 جنيه للشراء – 47.23 جنيه للبيع

اليورو الأوروبي: 54.53 جنيه للشراء – 54.78 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني: 61.95 جنيه للشراء – 62.23 جنيه للبيع

- قراءة في اتجاهات سوق الصرف

استقرار ملحوظ

تحافظ العملات الرئيسية على مستوى مستقر أمام الجنيه المصري، وهو ما يعكس توازنًا نسبيًا في حركة العرض والطلب داخل النظام المصرفي.

أسباب الاستقرار

يرجع هذا الثبات إلى استمرار السياسات النقدية المتبعة من البنك المركزي، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، سواء من قطاع السياحة أو تحويلات العاملين بالخارج.

التوقعات المقبلة

يتوقع الخبراء استمرار الاستقرار خلال الأيام القادمة، ما لم تشهد الأسواق العالمية تطورات مفاجئة تتعلق بأسعار الفائدة أو أسعار الطاقة.



- الفرق بين سعر البيع والشراء للعملات

سعر البيع: هو السعر الذي يبيع به البنك أو شركات الصرافة العملة الأجنبية للعميل.

سعر الشراء: هو السعر الذي يشتري به البنك العملة من العميل، ويكون دائمًا أقل قليلاً من سعر البيع لضمان هامش ربح.

