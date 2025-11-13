استقرار أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات البنوك المصرية، وسط تذبذب محدود لبعض العملات نتيجة التطورات الاقتصادية العالمية.



- الدولار الأمريكي يواصل الثبات أمام الجنيه

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 47.15 جنيهًا للشراء و47.28 جنيهًا للبيع، محافظًا على مستوياته منذ بداية الأسبوع دون أي تغير يُذكر، مما يعكس هدوء حركة الطلب والعرض في السوق المحلية.



- اليورو والإسترليني يتأثران بتقلبات الأسواق العالمية

بلغ سعر صرف اليورو الأوروبي 54.56 جنيهًا للشراء و54.72 جنيهًا للبيع، متأثرًا بتقارير التضخم الأخيرة في منطقة اليورو، فيما سجل الجنيه الإسترليني 61.98 جنيهًا للشراء و62.19 جنيهًا للبيع، تأثرًا بقرارات بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة.



- العملات الخليجية تحافظ على توازنها

حافظت العملات الخليجية على استقرارها النسبي أمام الجنيه المصري، حيث سجل الريال السعودي 12.57 جنيهًا للشراء و12.60 جنيهًا للبيع، والدرهم الإماراتي 12.83 جنيهًا للشراء و12.87 جنيهًا للبيع، بينما بلغ الدينار الكويتي 153.50 جنيهًا للشراء و153.98 جنيهًا للبيع.



- تحركات محدودة للعملات الآسيوية

شهدت العملات الآسيوية استقرارًا طفيفًا، حيث سجل الفرنك السويسري 58.77 جنيهًا للشراء و58.97 جنيهًا للبيع، وبلغت قيمة الـ100 ين ياباني 30.56 جنيهًا للشراء و30.65 جنيهًا للبيع، فيما استقر اليوان الصيني عند 6.62 جنيهات للشراء و6.64 جنيهات للبيع.

سياسات نقدية متوازنة تدعم الاستقرار

أوضحت مصادر مصرفية أن استمرار الاستقرار في سوق الصرف المحلي يأتي بفضل السياسات النقدية المرنة التي يتبعها البنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى الحد من معدلات التضخم والحفاظ على استقرار العملة المحلية رغم الضغوط والتقلبات الدولية.

