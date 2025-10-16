أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025

في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية، يواصل البنك المركزي المصري مراقبة وتحديث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري بصورة يومية، للحفاظ على استقرار السوق النقدي المحلي.

وقد شهدت تعاملات اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 استقرارًا نسبيًا في معظم العملات الرئيسية، وسط ترقب المستثمرين لأي تحركات جديدة في سعر الصرف ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

اسعار العملات الأجنبية والعربية

سعر الدولار في البنك المركزي

سجّل الدولار الأمريكي في البنك المركزي 47.57 جنيهًا للشراء و47.71 جنيهًا للبيع، محافظًا على استقراره مقارنة بتعاملات الأمس.

سعر اليورو أمام الجنيه

بلغ سعر اليورو الأوروبي اليوم 55.31 جنيهًا للشراء و55.47 جنيهًا للبيع، دون تغيّر يُذكر عن تعاملات الأربعاء.

الجنيه الإسترليني

استقر الجنيه الإسترليني عند 63.58 جنيهًا للشراء و63.78 جنيهًا للبيع، مع ميل طفيف نحو الارتفاع في بعض البنوك التجارية.

سعر الفرنك السويسري

سجّل الفرنك السويسري اليوم 59.41 جنيهًا للشراء و59.61 جنيهًا للبيع وفق بيانات البنك المركزي المصري.

الين الياباني

بلغ سعر 100 ين ياباني نحو 31.43 جنيهًا للشراء و31.52 جنيهًا للبيع، مواصلاً أداءه المستقر منذ بداية الأسبوع.

الريال السعودي

استقر الريال السعودي عند 12.68 جنيهًا للشراء و12.72 جنيهًا للبيع، مدعومًا باستقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

الدينار الكويتي

واصل الدينار الكويتي تصدره لقائمة العملات الأعلى قيمة أمام الجنيه المصري، مسجلًا 155.01 جنيهًا للشراء و155.50 جنيهًا للبيع.

الدرهم الإماراتي

سجّل الدرهم الإماراتي نحو 12.95 جنيهًا للشراء و12.99 جنيهًا للبيع، دون تغيير عن تعاملات الأمس.

اليوان الصيني

اختتم اليوان الصيني تعاملات اليوم عند 6.67 جنيهات للشراء و6.69 جنيهات للبيع.

جهود البنك المركزي لتحقيق التوازن النقدي

يأتي هذا الاستقرار النسبي في أسعار الصرف في إطار سعي البنك المركزي المصري للحفاظ على توازن سوق النقد الأجنبي، وضمان تلبية احتياجات الاستيراد، ودعم استقرار الجنيه المصري أمام العملات العالمية في ظل التقلبات الاقتصادية الدولية.

إقرأ يضًا:

العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

أسعار الذهب اليوم السبت 20 سبتمبر في مصر.. عيار 21 يواصل الاستقرار