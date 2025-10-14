استقرار نسبي في أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

أعلن البنك المركزي المصري في نشرته اليومية، أسعار تداول العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، حيث شهدت معظم العملات حالة من الاستقرار النسبي ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه

سعر الدولار الأمريكي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي 47.63 جنيهًا للشراء و47.77 جنيهًا للبيع.

اليورو الأوروبي

سجل اليورو 55.19 جنيهًا للشراء و55.35 جنيهًا للبيع.

الجنيه الإسترليني

حقق الإسترليني 63.55 جنيهًا للشراء و63.75 جنيهًا للبيع.

الفرنك السويسري

استقر الفرنك السويسري عند 59.24 جنيهًا للشراء و59.44 جنيهًا للبيع.

الين الياباني

بلغ سعر 100 ين ياباني نحو 31.31 جنيهًا للشراء و31.40 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات العربية في السوق المصرية

الريال السعودي: 12.70 جنيهًا للشراء و12.73 جنيهًا للبيع.

الدرهم الإماراتي: 12.96 جنيهًا للشراء و13.00 جنيهًا للبيع.

الدينار الكويتي: 155.22 جنيهًا للشراء و155.73 جنيهًا للبيع.

اليوان الصيني: 6.67 جنيهًا للشراء و6.69 جنيهًا للبيع.

تحليل اتجاهات السوق

الاستقرار: تواصل أسعار العملات الرئيسية الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري، ما يعكس توازنًا في حركة العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.

العوامل المؤثرة: يرجع ذلك إلى الإجراءات النقدية المستمرة من البنك المركزي، إلى جانب استقرار التدفقات الدولارية من قنوات رئيسية مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

التوقعات: من المرجح استمرار هذا الاستقرار خلال الأيام المقبلة ما لم تطرأ مستجدات عالمية على أسعار الفائدة أو أسعار الطاقة تؤثر على الأسواق المالية.

ما الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات؟

سعر بيع العملات هو السعر الذي يقوم به البنك أو شركات الصرافة ببيع العملات به للعملاء.

أما سعر شراء العملات فهو السعر الذي يقوم البنك أو شركات الصرافة بشراء العملات به من العملاء، وعادة ما يكون سعر البيع أعلي من سعر الشراء.

