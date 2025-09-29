ننشر أسعار العملات اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025 في مصر

يواصل المصريون متابعة أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري بشكل يومي، خاصة الراغبين في السفر إلى الخارج.

وتتيح البنوك المصرية ، شراء العملات باستخدام الفيزا أو من خلال تذاكر السفر بحدود معينة، وسط تحديات تتعلق بتوافر السيولة النقدية من العملات الصعبة ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

أحدث تحديثات أسعار الصرف

أظهرت شاشات التداول اللحظية في البنوك وشركات الصرافة، اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025، استقراراً نسبياً في أسعار العملات، وجاءت على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 48.02 جنيه للشراء – 48.22 جنيه للبيع

اليورو: 56.26 جنيه للشراء – 56.43 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني: 64.43 جنيه للشراء – 64.66 جنيه للبيع

الفرنك السويسري: 60.24 جنيه للشراء – 60.46 جنيه للبيع

100 ين ياباني: 32.15 جنيه للشراء – 32.25 جنيه للبيع

الريال السعودي: 12.82 جنيه للشراء – 12.85 جنيه للبيع

الدينار الكويتي: 157.57 جنيه للشراء – 158.07 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي: 13.09 جنيه للشراء – 13.13 جنيه للبيع

اليوان الصيني: 6.73 جنيه للشراء – 6.76 جنيه للبيع

ما هو "الهامش السعري"؟

الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات، والذي يُعرف بمصطلح Spread أو "هامش الربح"، هو المصدر الأساسي لأرباح البنوك في تداول العملات.

سعر الشراء: السعر الذي يشتري به البنك العملة من العميل (أنت تبيع للبنك).

سعر البيع: السعر الذي يبيع به البنك العملة للعميل (أنت تشتري من البنك).

ويكون سعر البيع دائمًا أعلى من سعر الشراء، وهو ما يحقق للبنوك أرباحًا مباشرة.

مثال مبسط

إذا بلغ سعر الدولار في أحد البنوك:

سعر الشراء: 47.80 جنيه

سعر البيع: 48.00 جنيه

فإن الفرق (Spread) = 20 قرشًا عن كل دولار يتم تداوله.

لماذا يهمك هذا الفرق؟

عند بيعك للعملة للبنك ستحصل على السعر الأقل (سعر الشراء).

عند شرائك للعملة ستدفع السعر الأعلى (سعر البيع).

ولهذا يُنصح دائمًا بمقارنة أسعار البنوك المختلفة للحصول على أفضل صفقة ممكنة.

