استقرار نسبي في أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، وفق أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، مما يعكس استمرار حالة التوازن في سوق الصرف المحلي، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.

- أسعار أبرز العملات الأجنبية اليوم

الدولار الأمريكي:

سجل سعر الدولار 47.48 جنيهًا للشراء و 47.62 جنيهًا للبيع.

اليورو الأوروبي:

بلغ سعر اليورو 55.22 جنيهًا للشراء و 55.39 جنيهًا للبيع.

الجنيه الإسترليني:

سجل الإسترليني 63.67 جنيهًا للشراء و 63.87 جنيهًا للبيع.

الفرنك السويسري:

استقر سعر الفرنك السويسري عند 59.34 جنيهًا للشراء و 59.54 جنيهًا للبيع.

الين الياباني (لكل 100 ين):

سجل 31.08 جنيهًا للشراء و 31.17 جنيهًا للبيع.

اليوان الصيني:

بلغ 6.66 جنيهًا للشراء و 6.68 جنيهًا للبيع.



- أسعار العملات العربية

الريال السعودي:

بلغ 12.65 جنيهًا للشراء و 12.67 جنيهًا للبيع.

الدينار الكويتي:

سجل 155.41 جنيهًا للشراء و 155.90 جنيهًا للبيع.

الدرهم الإماراتي:

سجل 12.92 جنيهًا للشراء و 12.96 جنيهًا للبيع.

تحليل اتجاهات السوق

الاستقرار: تواصل أسعار العملات الرئيسية الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري، ما يعكس توازنًا في حركة العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.

العوامل المؤثرة: يرجع ذلك إلى الإجراءات النقدية المستمرة من البنك المركزي، إلى جانب استقرار التدفقات الدولارية من قنوات رئيسية مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

التوقعات: من المرجح استمرار هذا الاستقرار خلال الأيام المقبلة ما لم تطرأ مستجدات عالمية على أسعار الفائدة أو أسعار الطاقة تؤثر على الأسواق المالية.

ما الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات؟

سعر بيع العملات هو السعر الذي يقوم به البنك أو شركات الصرافة ببيع العملات به للعملاء.

أما سعر شراء العملات فهو السعر الذي يقوم البنك أو شركات الصرافة بشراء العملات به من العملاء، وعادة ما يكون سعر البيع أعلي من سعر الشراء.

