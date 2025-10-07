أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أمام الجنيه المصري

تشهد أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، حالة من التذبذب الطفيف، متأثرة بعدة عوامل اقتصادية وسياسية داخلية وخارجية.



وتُعد حركة أسعار الصرف من أهم المؤشرات التي تعكس أداء الاقتصاد المصري، إذ ترتبط بشكل مباشر بحجم الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال إلى داخل البلاد وخارجها، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.



أولاً: أسعار العملات الأجنبية

سعر الدولار الأمريكي

سجل الدولار في البنك المركزي المصري 47.54 جنيهًا للشراء و47.68 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو الأوروبي

بلغ سعر اليورو 55.45 جنيهًا للشراء و55.61 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني 63.80 جنيهًا للشراء و64.00 جنيهًا للبيع.

سعر الفرنك السويسري

استقر الفرنك السويسري عند 59.53 جنيهًا للشراء و59.72 جنيهًا للبيع.

سعر 100 ين ياباني

بلغ سعر 100 ين ياباني 31.62 جنيهًا للشراء و31.72 جنيهًا للبيع.

سعر اليوان الصيني

سجل اليوان الصيني 6.67 جنيهات للشراء و6.69 جنيهات للبيع.



ثانيًا: أسعار العملات العربية

سعر الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي 12.67 جنيهًا للشراء و12.71 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سجل الدينار الكويتي 155.53 جنيهًا للشراء و156.07 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 12.94 جنيهًا للشراء و12.98 جنيهًا للبيع.

قراءة في اتجاهات السوق

الاستقرار النسبي:

تشهد أسعار العملات الرئيسية استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، ما يعكس توازنًا في حركة العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.

العوامل المؤثرة:

يأتي هذا الاستقرار نتيجة استمرار السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، إضافة إلى استقرار التدفقات الدولارية من مصادر رئيسية مثل السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

التوقعات:

يتوقع الخبراء استمرار حالة الاستقرار خلال الأيام المقبلة، ما لم تطرأ متغيرات عالمية على أسعار الفائدة أو الطاقة تؤثر على الأسواق المالية.



ما الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع؟

سعر الشراء: هو السعر الذي يشتري به البنك أو شركات الصرافة العملات الأجنبية من العملاء.

سعر البيع: هو السعر الذي يبيع به البنك أو شركات الصرافة العملات الأجنبية للعملاء.

ويكون سعر البيع دائمًا أعلى من سعر الشراء لتحقيق هامش ربح بسيط للبنوك ومكاتب الصرافة.

اقرأ أيضًا:

أسعار الذهب اليوم السبت 20 سبتمبر في مصر.. عيار 21 يواصل الاستقرار

أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 .. الحديد والأسمنت والجبس