أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاحد 5 أكتوبر 2025 أمام الجنيه المصري

أصدر البنك المركزي المصري أحدث تحديثاته الرسمية لأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، مسجلاً تغييرات طفيفة تعكس استجابة السوق المحلي للتقلبات العالمية.

ويقدم موقع الموجز تغطية شاملة ومباشرة لأحدث أسعار العملات وفق البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، لتوفير مرجع دقيق للمواطنين والمتعاملين في السوق المالي.

أسعار العملات الأجنبية

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 47.69 جنيه للشراء ونحو 47.83 جنيها للبيع

سعر اليورو

وصل سعر اليورو إلى 56.04 جنيهاً للشراء و56.21 جنيهاً للبيع، محافظاً على استقراره أمام الجنيه المصري.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني اليوم 64.29 جنيهاً للشراء و64.49 جنيهاً للبيع، مع ثبات نسبي في قيمته خلال الأيام الأخيرة.

سعر الفرنك السويسري

استقر سعر الفرنك السويسري عند 59.93 جنيهاً للشراء و60.14 جنيهاً للبيع، مع تراجع طفيف مقارنة بالأسبوع الماضي.

سعر الين الياباني مقابل الجنيه

بلغ سعر 100 ين ياباني 32.52 جنيهاً للشراء و32.62 جنيهاً للبيع، مسجلاً استقراراً ملحوظاً في التعاملات.

سعر الريال السعودي

سجل الريال السعودي 12.71 جنيهاً للشراء و12.75 جنيهاً للبيع، مع استقرار نسبى في تعاملات السوق اليوم.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي 156.00 جنيهاً للشراء و156.40 جنيهاً للبيع، مستمراً كأحد أعلى العملات قيمة مقابل الجنيه المصري.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل الدرهم الإماراتي 12.98 جنيهاً للشراء و13.02 جنيهاً للبيع، محافظاً على ثباته في السوق المصرفية.

سعر اليوان الصيني

واختتمت العملات الرئيسية اليوم بسعر اليوان الصيني عند 6.69 جنيهاً للشراء و6.71 جنيهاً للبيع.



متابعة لحظة بلحظة لأسعار العملات

تحتل أسعار الصرف أهمية بالغة لدى الأفراد والشركات، نظرًا لانعكاسها المباشر على تكلفة الاستيراد والتصدير والتعاملات البنكية المختلفة. وتتصدر قائمة الاهتمام اليومي عملات رئيسية مثل الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الريال السعودي، والدينار الكويتي.

تحديثات البنوك المحلية

أوضحت البنوك العاملة في السوق المصري – سواء الحكومية أو الخاصة – أحدث أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية والعربية، مع وجود فروق طفيفة بين بنك وآخر، بحسب سياسات كل مؤسسة مصرفية.

لماذا تتابع فروق الأسعار؟

يعتمد المواطنون على مراقبة تغيرات أسعار الصرف بشكل يومي، خاصة مع ارتباطها المباشر بتكلفة السلع والخدمات، إلى جانب تأثيرها على السفر والتحويلات المالية الخارجية.

ويُطلق على الفرق بين سعري البيع والشراء مصطلح "الهامش الربحي" (Spread)، حيث يكون سعر البيع أعلى من سعر الشراء، وهو ما يمثل ربح البنك في عمليات تداول العملات.

مثال توضيحي:

سعر شراء الدولار: 47.80 جنيه

سعر بيع الدولار: 48.00 جنيه

الفرق (Spread): 0.20 جنيه

وهذا يعني أن البنك يحقق ربحًا قدره 20 قرشًا عن كل دولار يتم تداوله.

نصيحة للمتعاملين

إذا كنت تبيع عملة للبنك، فستحصل على سعر الشراء (الأقل).

أما إذا كنت تشتري عملة من البنك، فستدفع سعر البيع (الأعلى).

ولذلك يُنصح دائمًا بمقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة للحصول على أفضل قيمة ممكنة.

