أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم السبت 27 سبتمبر 2025

تشهد أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر تذبذباً متواصلاً بفعل التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية، وهو ما يجعلها مؤشراً أساسياً على قوة الاقتصاد المحلي وحركة رؤوس الأموال.

فيما يلي ننشر لكم أحدث أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري اليوم السبت 27 سبتمبر 2025، مع قراءة في العوامل المؤثرة على اتجاهات السوق وتوقعات المرحلة المقبلة ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه

الدولار الأمريكي: 48.05 جنيهًا للشراء – 48.19 جنيهًا للبيع

اليورو الأوروبي: 56.44 جنيهًا للشراء – 56.60 جنيهًا للبيع

الجنيه الإسترليني: 64.58 جنيهًا للشراء – 65.80 جنيهًا للبيع

الين الياباني (لكل 100 ين): 32.28 جنيهًا للشراء – 32.38 جنيهًا للبيع

اليوان الصيني: 6.76 جنيهًا للشراء – 6.78 جنيهًا للبيع

الدينار الكويتي: 157.31 جنيهًا للشراء – 157.81 جنيهًا للبيع

الريال السعودي: 12.82 جنيهًا للشراء – 12.84 جنيهًا للبيع

الدرهم الإماراتي: 13.04 جنيهًا للشراء – 13.08 جنيهًا للبيع

قراءة في اتجاهات السوق

الاستقرار النسبي: أسعار العملات الرئيسية ما زالت مستقرة أمام الجنيه، ما يعكس توازناً بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.

العوامل المؤثرة: هذا الاستقرار يأتي نتيجة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، إضافة إلى التدفقات الدولارية المستقرة من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

التوقعات: يتوقع خبراء السوق استمرار حالة الهدوء خلال الفترة المقبلة، إلا إذا طرأت تغيرات عالمية تخص أسعار الفائدة أو الطاقة.

ما الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع للعملات؟

سعر الشراء: هو السعر الذي يشتري به البنك أو شركات الصرافة العملات الأجنبية من العملاء.

سعر البيع: هو السعر الذي يبيع به البنك أو شركات الصرافة العملات للعملاء، وغالباً ما يكون أعلى من سعر الشراء لتحقيق فارق ربحي.

