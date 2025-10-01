أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 في مصر

يتابع قطاع واسع من المواطنين أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري بشكل يومي، خصوصًا المسافرين إلى الخارج والراغبين في تدبير النفقات المرتبطة بالسفر والدراسة والتحويلات المالية، حيث تمثل معرفة سعر الصرف خطوة أساسية لتقدير التكاليف والتخطيط المالي، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.

دور البنوك وشركات الصرافة

تتيح البنوك المصرية، بجانب شركات الصرافة المعتمدة، خدمات شراء وبيع العملات الأجنبية سواء عبر البطاقات البنكية أو من خلال تذاكر السفر، وفق ضوابط محددة لكل بنك، في ظل محدودية توافر بعض العملات داخل السوق.



أهمية متابعة أسعار الصرف

تمثل أسعار العملات مؤشرًا اقتصاديًا رئيسيًا، إذ تؤثر على حركة الاستيراد والتصدير، كما تنعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمواطن، ما يجعل متابعتها اليومية ضرورة ملحة للأفراد والمستثمرين على حد سواء.



توقعات اقتصادية للأيام المقبلة

يتوقع خبراء الاقتصاد أن تشهد أسعار الصرف استقرارًا نسبيًا مع بعض التحركات الطفيفة المتأثرة بتقلبات الأسواق العالمية، مؤكدين أن رقابة البنك المركزي والتحديثات اللحظية للبنوك تُعد الضمان الأبرز لاستقرار المعاملات المالية.

أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم

الدولار الأمريكي: 47.80 جنيهًا للشراء – 47.94 جنيهًا للبيع

اليورو الأوروبي: 56.16 جنيهًا للشراء – 56.32 جنيهًا للبيع

الجنيه الإسترليني: 64.23 جنيهًا للشراء – 64.43 جنيهًا للبيع

الفرنك السويسري: 59.94 جنيهًا للشراء – 60.12 جنيهًا للبيع

100 ين ياباني: 32.29 جنيهًا للشراء – 32.39 جنيهًا للبيع

الريال السعودي: 12.74 جنيهًا للشراء – 12.78 جنيهًا للبيع

الدينار الكويتي: 156.43 جنيهًا للشراء – 156.96 جنيهًا للبيع

الدرهم الإماراتي: 13.01 جنيهًا للشراء – 13.05 جنيهًا للبيع

اليوان الصيني: 6.71 جنيهًا للشراء – 6.73 جنيهًا للبيع



لماذا يهمك فارق سعر البيع والشراء؟

يطلق على الفرق بين سعري البيع والشراء في البنوك مصطلح "الهامش" أو Spread، وهو ما يحقق منه البنك أرباحه.

سعر الشراء: السعر الذي يشتري به البنك العملة الأجنبية من العميل.

سعر البيع: السعر الذي يبيع به البنك العملة الأجنبية للعميل.



دائمًا يكون سعر البيع أعلى من الشراء.

مثال توضيحي:

إذا بلغ سعر الدولار:

شراء: 47.80 جنيهًا

بيع: 48.00 جنيهًا

فالفرق = 0.20 جنيهًا، وهو هامش ربح البنك عن كل دولار يتم تداوله.



نصيحة للمواطنين

عند شراء أو بيع العملات، يُفضل مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة للحصول على أفضل سعر، خصوصًا في ظل التغيرات المستمرة بسوق الصرف.

