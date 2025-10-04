أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 أمام الجنيه المصري

أصدر البنك المركزي المصري أحدث تحديثاته الرسمية حول أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 4 أكتوبر 2025، والتي شهدت تحركات طفيفة تعكس تفاعل السوق المحلي مع المتغيرات العالمية.

وتشمل التفاصيل الكاملة للأسعار وفق البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.

أسعار العملات الأجنبية

الدولار الأمريكي: 47.69 جنيه للشراء – 47.83 جنيه للبيع

اليورو الأوروبي: 56.04 جنيه للشراء – 56.21 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني: 64.29 جنيه للشراء – 64.49 جنيه للبيع

الفرنك السويسري: 59.93 جنيه للشراء – 60.14 جنيه للبيع

100 ين ياباني: 32.52 جنيه للشراء – 32.62 جنيه للبيع

أسعار العملات العربية

الريال السعودي: 12.71 جنيه للشراء – 12.75 جنيه للبيع

الدينار الكويتي: 156.00 جنيه للشراء – 156.40 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي: 12.98 جنيه للشراء – 13.02 جنيه للبيع

اليوان الصيني: 6.69 جنيه للشراء – 6.71 جنيه للبيع

متابعة لحظة بلحظة لأسعار العملات

تحتل أسعار الصرف أهمية بالغة لدى الأفراد والشركات، نظرًا لانعكاسها المباشر على تكلفة الاستيراد والتصدير والتعاملات البنكية المختلفة. وتتصدر قائمة الاهتمام اليومي عملات رئيسية مثل الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الريال السعودي، والدينار الكويتي.

تحديثات البنوك المحلية

أوضحت البنوك العاملة في السوق المصري – سواء الحكومية أو الخاصة – أحدث أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية والعربية، مع وجود فروق طفيفة بين بنك وآخر، بحسب سياسات كل مؤسسة مصرفية.

لماذا تتابع فروق الأسعار؟

يعتمد المواطنون على مراقبة تغيرات أسعار الصرف بشكل يومي، خاصة مع ارتباطها المباشر بتكلفة السلع والخدمات، إلى جانب تأثيرها على السفر والتحويلات المالية الخارجية.

ويُطلق على الفرق بين سعري البيع والشراء مصطلح "الهامش الربحي" (Spread)، حيث يكون سعر البيع أعلى من سعر الشراء، وهو ما يمثل ربح البنك في عمليات تداول العملات.

مثال توضيحي:

سعر شراء الدولار: 47.80 جنيه

سعر بيع الدولار: 48.00 جنيه

الفرق (Spread): 0.20 جنيه

وهذا يعني أن البنك يحقق ربحًا قدره 20 قرشًا عن كل دولار يتم تداوله.

نصيحة للمتعاملين

إذا كنت تبيع عملة للبنك، فستحصل على سعر الشراء (الأقل).

أما إذا كنت تشتري عملة من البنك، فستدفع سعر البيع (الأعلى).

ولذلك يُنصح دائمًا بمقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة للحصول على أفضل قيمة ممكنة.

