العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025

سعر الدولار اليوم.. سيطر الاستقرار الملحوظ على العملة الخضراء اليوم الجمعة الموافق 10-10-2025 خلال عطلة البنوك، حيث لم تشهد الأسواق المصرفية أي تغيرات كبيرة في أسعار الصرف، نظرًا لتوقف التداول الرسمي.

ويأتي ثبات سعر الدولار اليوم وسط حالة من الترقب بين المستثمرين والمتعاملين في سوق العملات، انتظارًا لاستئناف العمل بالبنوك وتأثير العوامل الاقتصادية على حركة الدولار أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم

ولم يسجل سعر الدولار اليوم الأسواق المصرفية أي تغيرات في أسعار الصرف مقارنة بالإغلاق السابق، إذ يرتبط استقرار سعر الدولار خلال العطلات الرسمية والثانوية بتوقف عمليات البيع والشراء داخل البنوك، مع استمرار تداول الأسعار في السوق السوداء وشركات الصرافة وفقًا لحركة العرض والطلب.

ويهتم المستوردون والمستثمرون بمتابعة سعر الصرف بشكل دوري، خاصة مع توقعات بحدوث تغيرات في الفترة المقبلة بناءً على المستجدات الاقتصادية وقرارات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.

وإليكم آخر تحديثات سعر الدولار اليوم، والتوقعات المستقبلية لحركة العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري مع عودة التداولات الرسمية في البنوك.

الموجز ينقل آخر تطورات وصل لها سعر الدولار اليوم الجمعة الموافق 10-10-2025 في البنوك المختلفة، لتزويدكم بمعلومات دقيقة تساعدكم على اتخاذ قراراتكم المالية بثقة والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 47.51 جنيه للشراء، ونحو 47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وثبت سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 47.51 جنيه للشراء، ونحو 47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وهدأ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 47.51 جنيه للشراء، ونحو 47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وثبت سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 47.48 جنيه للشراء، ونحو 47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وحقق سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 47.51 جنيه للشراء، ونحو 47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وهدأ سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 47.47 جنيه للشراء، ونحو 47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

واستقر سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 47.51 جنيه للشراء، ونحو 47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

وثبت سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 47.51 جنيه للشراء، ونحو 47.61 جنيه للبيع.

