بعد خفض الفائدة.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

بعد خفض البنك المركزي للفائدة يشعل تساؤلات حول مستقبل الجنيه

شهدت الأسواق المصرفية في مصر اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، حالة من الترقب بعد إعلان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 1% خلال اجتماعه الأخير، القرار الذي جاء مساء الخميس، دفع المتعاملين والمواطنين للبحث بكثافة عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويترقب الشارع المصري أثر هذا القرار على سوق الصرف، وسط توقعات بزيادة الإقبال على الدولار وبعض العملات الأخرى، باعتبارها ملاذًا آمنًا لحفظ القيمة.

تفاصيل قرار البنك المركزي المصري

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وكذلك سعر العملية الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، ليصل العائد الجديد إلى:

21% للإيداع

22% للإقراض

21.5% للعملية الرئيسية

القرار يأتي في إطار سياسة تهدف لدعم النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات، بالتزامن مع السيطرة على معدلات التضخم.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم

وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري والبنوك المحلية، جاءت أسعار العملات أمام الجنيه كالتالي:

الدولار الأمريكي : 47.69 جنيه للشراء – 47.83 جنيه للبيع

: 47.69 جنيه للشراء – 47.83 جنيه للبيع اليورو الأوروبي : 56.04 جنيه للشراء – 56.21 جنيه للبيع

: 56.04 جنيه للشراء – 56.21 جنيه للبيع الجنيه الإسترليني: 64.29 جنيه للشراء – 64.49 جنيه للبيع

هذه المستويات تضع الدولار في موقع ثابت نسبيًا، بينما يواصل اليورو والجنيه الإسترليني تسجيل أرقام مرتفعة مقارنة بالعملة المحلية.

أسعار العملات العربية في البنوك

لم يقتصر الاهتمام على الدولار واليورو، بل شمل أيضًا العملات العربية الأكثر تداولًا بين المصريين، خاصة المرتبطة بالسفر والتحويلات الخارجية:

الريال السعودي : 12.71 جنيه للشراء – 12.75 جنيه للبيع

: 12.71 جنيه للشراء – 12.75 جنيه للبيع الدرهم الإماراتي : 12.98 جنيه للشراء – 13.02 جنيه للبيع

: 12.98 جنيه للشراء – 13.02 جنيه للبيع الدينار الكويتي: 156.00 جنيه للشراء – 156.49 جنيه للبيع

تؤكد هذه الأرقام استمرار الدينار الكويتي في صدارة العملات العربية من حيث القيمة أمام الجنيه المصري.

توقعات سوق الصرف بعد خفض الفائدة

يرى خبراء الاقتصاد أن قرار خفض الفائدة قد يؤثر على حركة السيولة داخل البنوك، حيث يتجه بعض العملاء إلى البحث عن بدائل استثمارية تحقق عائدًا أعلى، وهو ما قد يدفع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية.

ومع ذلك، فإن استقرار سعر الدولار عند حدود 47 – 48 جنيهًا، يشير إلى أن البنك المركزي لا يزال قادرًا على إدارة السوق عبر أدواته النقدية والرقابية.

