تراجع سعر الذهب اليوم في مصر.. انخفاض عيار 21 بقيمة 10 جنيهات

شهد سعر الذهب اليوم في مصر تراجعًا ملحوظًا مع بداية التعاملات، وذلك بحسب آخر تحديث صادر عن سوق الصاغة المحلية، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، بقيمة 10 جنيهات للجرام، ليسجل نحو 5830 جنيهًا للبيع و5800 جنيه للشراء، في انعكاس مباشر لحالة التذبذب التي يشهدها سوق الذهب محليًا وعالميًا، ويستعرض الموجز التفاصيل.

ويأتي هذا التراجع في ظل متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لحركة أسعار الذهب، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار، خاصة مع ارتباط الأسعار المحلية بعدة عوامل، أبرزها السعر العالمي للأوقية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

سعر الذهب اليوم في سوق الصاغة المصرية

وفقًا لآخر البيانات المعتمدة، جاءت أسعار الذهب اليوم في مصر داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 : سجل نحو 6662 جنيهًا للبيع و6628 جنيهًا للشراء للجرام.

: سجل نحو للجرام. سعر الذهب عيار 22 : بلغ نحو 6107.5 جنيه للبيع و6076.25 جنيه للشراء .

: بلغ نحو . سعر الذهب عيار 21 : سجل نحو 5830 جنيهًا للبيع و5800 جنيه للشراء .

: سجل نحو . سعر الذهب عيار 18 : وصل إلى 4997.25 جنيه للبيع و4971.5 جنيه للشراء .

: وصل إلى . سعر الذهب عيار 14 : بلغ نحو 3886.75 جنيه للبيع و3866.75 جنيه للشراء .

: بلغ نحو . سعر الذهب عيار 12: سجل قرابة 3331.5 جنيه للبيع و3314.25 جنيه للشراء.

وتعكس هذه الأسعار حالة الهبوط الجماعي التي طالت معظم الأعيرة، مع اختلاف قيمة التراجع من عيار لآخر.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب، والذي يزن 8 جرامات من عيار 21، تراجعًا واضحًا ليبلغ نحو 46640 جنيهًا للبيع و46400 جنيه للشراء، متأثرًا بانخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم.

ويُعد الجنيه الذهب من أكثر أشكال الذهب طلبًا في السوق، خاصة من قبل المستثمرين الراغبين في الادخار طويل الأجل دون تحمل تكلفة المصنعية المرتفعة.

سعر أونصة الذهب عالميًا اليوم

على الصعيد العالمي، سجل سعر أونصة الذهب نحو 4311.11 دولارًا للبيع و4310.66 دولارًا للشراء، وسط ضغوط ناتجة عن تحركات الأسواق العالمية وترقب قرارات اقتصادية مؤثرة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار المحلية داخل مصر.

وتُستخدم الأونصة، التي تزن 31.1 جرامًا، كوحدة قياس أساسية في تسعير الذهب عالميًا، وتلعب دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات السوق.

المصنعية وتأثيرها على سعر الذهب في مصر

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب في مصر تختلف من محل صاغة لآخر نتيجة اختلاف قيمة المصنعية والدمغة، والتي يتراوح متوسطها بين 30 و65 جنيهًا للجرام، بحسب نوع العيار والمكان والمحافظة.

وفي الغالب، تمثل المصنعية نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وتزداد أو تنخفض وفقًا لتصميم المشغولات الذهبية ودقة تصنيعها، وهو ما يجعل السعر النهائي للمستهلك مختلفًا عن السعر المعلن للجرام الخام.

توقعات حركة أسعار الذهب الفترة المقبلة

يرى عدد من المتابعين أن أسعار الذهب ستظل متأثرة خلال الفترة المقبلة بالتغيرات العالمية، خاصة أسعار الفائدة وحركة الدولار، إلى جانب عوامل العرض والطلب داخل السوق المحلي. وينصح خبراء السوق المواطنين بمتابعة التحديثات اليومية قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، خصوصًا في ظل حالة عدم الاستقرار الحالية.

وبذلك يواصل سعر الذهب اليوم في مصر تسجيل تحركات متباينة، ما بين صعود وهبوط، في انتظار مؤشرات جديدة قد تحدد الاتجاه المقبل للمعدن الأصفر.