الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وأمطار واضطراب بالملاحة اليوم الجمعة

مع بداية اليوم الثاني من العام الجديد، أطلقت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات عاجلة بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة، في ظل شبورة كثيفة وأمطار متوقعة على عدد من المحافظات.

- شبورة تصل لحد الضباب في ساعات الصباح

وأوضحت الأرصاد أن البلاد ستشهد شبورة مائية كثيفة تبدأ من الساعات المتأخرة من الليل وحتى العاشرة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تصل إلى حد الضباب مما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية.

- برودة شديدة وأمطار على السواحل

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة خلال الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، بينما تعود البرودة القارسة ليلًا على أغلب الأنحاء، مع فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء.

- رياح نشطة واضطراب بالملاحة البحرية

كما حذّرت الهيئة من نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، مع اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

القاهرة: العظمى 19 – الصغرى 10

الإسكندرية: العظمى 18 – الصغرى 11

مطروح: العظمى 18 – الصغرى 13

سوهاج: العظمى 21 – الصغرى 9

قنا: العظمى 24 – الصغرى 9

أسوان: العظمى 26 – الصغرى 11

- نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

