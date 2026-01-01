ما سر الخبز والخضرة والماء في طقوس اليوم الثالث بعد وفاة والدة هاني رمزي؟

صلاة الثالث لوالدة الفنان هاني رمزي.. أثارت صلاة اليوم الثالث لوفاة والدة الفنان هاني رمزي اهتماما واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورة التُقطت من داخل منزل الأسرة، أظهرت بعض الرموز التي أثارت تساؤلات واسعة حول معناها ودلالاتها الروحية، وبين تفسيرات شعبية وتعليقات دينية، تصدّر الحديث عن "صلاة الثالث" في الطقس القبطي الأرثوذكسي، وحدود الفصل بين التعاليم الكنسية والعادات الاجتماعية المصرية المتوارثة.

ويستعرض الموجز في هذا التقرير كل ماتريد معرفته حول صلاة الثالث لوفاة والدة الفنان هاني رمزي والتساؤلات التي شغلت السوشيال ميديا عنها.

ما هي صلاة اليوم الثالث في المسيحية؟

تُعد صلاة اليوم الثالث من الصلوات المعروفة في الطقس القبطي الأرثوذكسي، وتُقام في اليوم الثالث بعد وفاة الشخص، وهي صلاة مستقلة لا تُعد قداسًا إلهيًا، وتأتي هذه الصلاة تذكارًا لقيامة السيد المسيح في اليوم الثالث، وطلبًا لراحة نفس المنتقل ومغفرة خطاياه، في إطار الإيمان المسيحي بالحياة الأبدية والرجاء في القيامة.

المعنى الروحي لصلاة الثالث

يرتبط اليوم الثالث بدلالة روحية خاصة في العقيدة المسيحية، إذ تؤمن الكنيسة بأن النفس، بعد مرور ثلاثة أيام على الوفاة، تُعرض أمام الله، ومن هنا تكثف الصلوات في هذا التوقيت، سعيًا لأن ينعم الله على المنتقل بالراحة والنور، وأن يمنح أسرته السلام والتعزية، باعتبار الصلاة وسيلة لتحويل الحزن الإنساني إلى رجاء روحي.

صلاة «صرف روح الحزن» في بيت المتوفى

في بعض الحالات، ينتقل الأب الكاهن إلى منزل المتوفى لإقامة ما يُعرف شعبيًا بـ«صلاة صرف روح الحزن»، وهي صلاة تُقام خارج الكنيسة بهدف تعزية أهل المتوفى ومساندتهم نفسيًا، وتُعد هذه الصلاة تعبيرًا عن دور الكنيسة الاجتماعي في تهدئة مشاعر الحزن، خاصة في المجتمعات التي ارتبط فيها العزاء بطقوس منزلية متوارثة.

دلالات الرموز التي أثارت التساؤلات

تضمنت الصورة المتداولة عددًا من العناصر الرمزية، من بينها رغيف خبز، وكوب ماء، وحزمة خضراء، وهي رموز جرى تداول تفسيراتها شعبيًا، فالخبز يرمز إلى الحياة، والملح إلى الثبات، والخُضرة إلى الرجاء والقيامة، بينما يشير الماء إلى التطهير.

ويقوم الكاهن بالصلاة على الماء، ثم رشّه في أرجاء المنزل وعلى الحاضرين، في إشارة رمزية إلى صرف الحزن ومنح التعزية.

بين الطقس الكنسي والعادة المصرية

يرى متابعون أن بعض ممارسات صلاة الثالث، كما تُقام داخل البيوت، تحمل طابعًا اجتماعيًا مصريًا قديمًا، يشبه طقوس الأربعين والتذكار السنوي، وهي عادات ارتبطت بالوجدان الشعبي أكثر من ارتباطها بنصوص لاهوتية ملزمة، ويؤكدون أن هذه الممارسات تقتصر إلى حد كبير على المسيحيين المصريين، مع محاولات لإيجاد تفسيرات تتماشى مع العقيدة المسيحية.

جنازة والدة هاني رمزي

هاني رمزي ينعي والدته بكلمات مؤثرة

وكان الفنان هاني رمزي قد نعى والدته التي رحلت عن عالمنا يوم الاثنين، معبرًا عن حزنه العميق عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، حيث نشر صورًا جمعتهما وكتب كلمات مؤثرة عبّرت عن حجم الفقد، مؤكدًا أن رحيلها ترك فراغًا كبيرًا في حياته، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وينعم عليها بالراحة الأبدية.

والدة هاني رمزي

ظهور محدود وتكريم سابق كأم مثالية

على الرغم من شهرة هاني رمزي الفنية، وارتباط العائلة عمومًا بمجال القضاء، فإن والدته عُرفت بابتعادها عن الأضواء، إذ اقتصر ظهورها الإعلامي على مناسبات محدودة، ويُعد أبرز هذه المناسبات تكريمها كأم مثالية خلال احتفالية «يوم العطاء السادس» التي نظمها المركز الكاثوليكي عام 2014، تحت رعاية الأب بطرس دانيال، في لفتة عكست مكانتها الأسرية والإنسانية.