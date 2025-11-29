موعد مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز بالكونفدرالية الإفريقية اليوم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة البيضاء وجماهير كرة القدم الإفريقية، مواجهة من العيار الثقيل تجمع فريق الزمالك ضد نظيره الجنوب أفريقي كايزر تشيفز في ثاني جولات دورالمجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجديد 2025-2026.

يبحث فريق الزمالك عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام نظيره كايزر تشيفز لمواصلة انتصاراته عقب الفوز علي زيسكو الزامبي في الجولة الأولي، وذلك لقطع خطوة كبيرة نحو حجز تذكرة التأهل للدور التالي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2025-2026.

موعد مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز

مباراة فريق الزمالك ضد نظيره فريق كايزر تشيفز في ثاني جولات دورالمجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجديد 2025-2026، تنطلق في الثالثة عصر اليوم السبت الموافق 29 نوفمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز

يمكنك مشاهدة مباراة فريق الزمالك ضد كايزر تشيفز في ثاني جولات دورالمجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة مساء اليوم السبت الموافق 29 نوفمبر الجاري، عبر قنوات beIN sports القطرية مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الزمالك ضد كايزر تشيفز

تشكيل الزمالك المتوقع ضد كايزر تشيفز

من المنتظر أن يشهد تشكيل الزمالك ضد كايزر تشيفز الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - أحمد فتوح

خط الوسط: محمد شحاتة - ناصر ماهر - سيف جعفر

خط الهجوم: أحمد شريف - سيف الدين الجزيري - بيزيرا

قائمة الزمالك ضد كايزر تشيفز

يرصد الموجز، قائمة الزمالك ضد كايزر تشيفز وتضم..

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر، بارون أوشينج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، أحمد فتوح، محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة، محمود جهاد، سيف جعفر، ناصر ماهر، عبد الحميد معالي، أحمد شريف، آدم كايد، بيزيرا ، شيكو بانزا.

خط الهجوم: عدي الدباغ، سيف الجزيري، عمرو ناصر.

