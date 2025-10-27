الزمالك يحسم الجدل حول مشاركة نبيل عماد دونجا في السوبر المحلي

أزمة نبيل عماد دونجا.. أكد نادي الزمالك بشكل رسمي أن لاعب وسط الفريق نبيل عماد دونجا سيكون ضمن قائمة الفريق المسافرة إلى الإمارات للمشاركة في بطولة السوبر المحلي، لينهي بذلك الجدل الدائر مؤخرًا حول موقف اللاعب القانوني من المشاركة في المباراة المرتقبة، ويرصد الموجز التفاصيل.

الزمالك يوضح الإجراءات الرسمية بشأن موقف دونجا

قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، إن إدارة النادي اتبعت جميع الإجراءات الرسمية المعروفة قبل أي بطولة أو مسابقة، مؤكدًا أن ما تم تداوله حول عدم أحقية نبيل عماد دونجا في المشاركة لا يمت للحقيقة بصلة.



وأضاف في تصريحاته أن النادي أرسل خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة المصري للاستفسار عن الموقف في الوقت المناسب، ولم يتلقَّ أي رد رسمي حتى الآن، موضحًا أن ذلك يؤكد أن الوضع القانوني للاعب سليم تمامًا.

انتقادات لآلية العمل داخل اتحاد الكرة

ووجَّه عبد الناصر محمد انتقادًا غير مباشر لطريقة تعامل بعض المسؤولين في الاتحاد مع الخطابات الرسمية، قائلاً:

"هل من مهام أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الاحتفاظ بخطابات لم تُعتمد أو لم تُوجه إلى الإدارات المختصة؟"

وشدد على أن الإدارات القانونية والإدارية هي المسؤولة عن اعتماد الخطابات الرسمية من المدير التنفيذي قبل إرسالها إلى الأندية، مؤكدًا أن هناك مواعيد قانونية تنظم هذه العملية، وأن أي تأخير أو تجاهل لذلك يُعد مخالفًا للوائح.

الزمالك: دونجا سيسافر إلى الإمارات

وأوضح مدير الكرة أن الفريق يدرك جيدًا الجهة المستفيدة من محاولة إثارة هذه الأزمة، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو تشتيت تركيز الزمالك قبل مواجهة السوبر المحلي، إلا أن الجهاز الفني واللاعبين ملتزمون بالهدوء الكامل والتركيز على المباراة.

وأكد عبد الناصر أن نبيل عماد دونجا سيكون ضمن بعثة الفريق المتجهة إلى الإمارات استعدادًا لمواجهة السوبر المحلي، مشيرًا إلى أن النادي يمتلك المستندات التي تؤكد سلامة موقف اللاعب.

التركيز على مواجهة البنك الأهلي

وفي ختام تصريحاته، أكد عبد الناصر محمد أن تركيز الفريق حاليًا ينصب على المباراة المقبلة أمام البنك الأهلي في الدوري الممتاز، مؤكدًا أن كل ما يُثار لن يؤثر على الحالة الفنية والمعنوية للفريق، وأن نبيل عماد دونجا جاهز فنيًا وبدنيًا للمشاركة في المباريات القادمة.

«نبيل عماد دونجا» محور الاهتمام

يُعد نبيل عماد دونجا من العناصر الأساسية في وسط ملعب الزمالك منذ انضمامه للفريق، لما يتمتع به من خبرة وقدرة على الربط بين الدفاع والهجوم. وتأتي أهمية مشاركته في السوبر المحلي من دوره المحوري في تحقيق التوازن داخل وسط الملعب.

وتؤكد هذه التصريحات أن الزمالك يسعى لغلق باب الشائعات نهائيًا، والرد بطريقة رسمية وقانونية على أي محاولات تهدف لإثارة الجدل قبل المباريات الكبرى.

