الزمالك.. جلسة حاسمة مع المدير الفني لنادي الزمالك لحسم ملف الصفقات

يواصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، التحضير للمرحلة المقبلة من الموسم، حيث بدأ في إعداد قائمة بالصفقات الجديدة التي يرغب في ضمها خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق وتحسين نتائجه بعد سلسلة من التراجع في الأداء والمستوى.





اجتماع مرتقب بين لبيب وفيريرا لمناقشة الصفقات الجديدة

من المقرر أن يعقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك اجتماعًا جديدًا مع المدير الفني يانيك فيريرا وجون إدوارد المدير الرياضي للنادي خلال الأسبوع المقبل، من أجل مناقشة احتياجات الفريق الفنية في الميركاتو الشتوي، واستعراض خطة العمل الخاصة بالمرحلة القادمة.

ويهدف الاجتماع إلى تحديد المراكز التي تحتاج إلى دعم عاجل، والاتفاق على الأسماء المقترحة التي يرغب الجهاز الفني في التعاقد معها لرفع كفاءة الفريق ومساعدته على العودة إلى طريق الانتصارات.





اجتماع سابق لبحث تراجع النتائج

وكان رئيس الزمالك حسين لبيب قد عقد اجتماعًا أمس الخميس مع المدير الفني يانيك فيريرا بحضور جون إدوارد، تمت خلاله مناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق في المباريات الأخيرة.

كما تطرق الاجتماع إلى التحضيرات الخاصة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التي يبدأ الزمالك مشواره فيها خلال الفترة المقبلة، وتم التأكيد على ضرورة تصحيح المسار وتحقيق نتائج إيجابية ترضي جماهير النادي.





اتفاق على جلسة ثانية لمتابعة التطورات

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد جلسة جديدة الأسبوع المقبل بين رئيس النادي والمدير الفني والمدير الرياضي، لمراجعة قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام وتحديد أولويات التدعيم، إلى جانب بحث أوضاع اللاعبين الحاليين وإمكانية إعارة أو الاستغناء عن بعض العناصر التي لا تشارك بانتظام.

ويأمل مجلس إدارة الزمالك أن تسفر هذه الجلسات عن قرارات حاسمة لإعادة الفريق إلى مستواه الطبيعي، خاصة بعد أن أبدت الجماهير عدم رضاها عن الأداء في المباريات الأخيرة.





الزمالك يسعى لاستعادة بريقه في البطولات المحلية والقارية

يأتي هذا التحرك في إطار خطة الإدارة لإعادة الفريق إلى المنافسة بقوة على البطولات، سواء في الدوري المصري الممتاز أو في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث يسعى الجهاز الفني لتصحيح المسار سريعًا وبناء فريق قوي قادر على تلبية طموحات جماهير القلعة البيضاء.

