البيت الأبيض ينفي تعيين جنرال أمريكي لقيادة القوة الدولية في غزة

واشنطن تنفي حسم أي قرارات بشأن القوة الدولية

نفى مسؤول بارز في البيت الأبيض، اليوم الخميس، وجود أي قرار نهائي من الولايات المتحدة بشأن تشكيل قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة أو تعيين قيادة أمريكية لها، مؤكدًا أن ما يتم تداوله لا يزال في إطار النقاشات الأولية، وفق ما نقلته "سكاي نيوز"، ويرصد الموجز التفاصيل.

رد على تقرير أكسيوس حول تعيين جنرال أمريكي

جاء النفي بعد تقرير نشره موقع "أكسيوس"، زعم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس تعيين جنرال أمريكي برتبة رفيعة لقيادة القوة الدولية المقررة لغزة، وبحسب التقرير، فإن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز أبلغ مسؤولين إسرائيليين، بينهم بنيامين نتنياهو، بأن الإدارة الأمريكية تميل لتولي قيادة هذه القوة.

واشنطن: الخطة لا تشمل نشر قوات أمريكية داخل غزة

وأكد المسؤول في البيت الأبيض أن النقاشات الجارية تتعلق فقط بالجوانب التشغيلية للقوة الدولية، مشددًا على أن الخطة لا تتضمن نشر قوات أمريكية على الأرض داخل قطاع غزة.

تسريبات إسرائيلية: مرشح لقيادة القوة الدولية

وفقًا لمصادر إسرائيلية تحدثت لـ"أكسيوس"، فإن مايك والتز أشار إلى معرفته الشخصية بالجنرال المرشح لقيادة القوة، واصفًا إياه بأنه "شخص جاد للغاية"، كما أكد مسؤولان أمريكيان للموقع ذاته أن المقترح المطروح يتضمن بالفعل تعيين جنرال أمريكي على رأس القوة.

دور أمريكي أكبر في تأمين غزة وإعادة الإعمار

وأشار تقرير "أكسيوس" إلى أن هذا التوجه—في حال تنفيذه—قد يفتح الباب أمام دور أمريكي أعمق في تأمين غزة وإدارة مشاريع إعادة الإعمار، معتبرًا أن المهمة قد تصبح أكبر تدخل أمريكي سياسي–مدني–عسكري في الشرق الأوسط منذ أكثر من عشرين عامًا.