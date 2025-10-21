موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في إياب دور ال32

يترقب عشاق نادي الزمالك عودة فريقهم إلى المنافسات القارية من جديد، بعد غيابه عن مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز بسبب حصوله على راحة، حيث يستعد الفارس الأبيض لخوض مواجهة مرتقبة أمام فريق ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام المباراة في السادسة مساء الجمعة المقبل على استاد السلام بالقاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير لبداية مشوار الزمالك في البطولة الإفريقية هذا الموسم.

بداية جديدة بعد إخفاق النسخة الماضية

تُعد مواجهة ديكيداها بمثابة الانطلاقة الرسمية للزمالك في النسخة الجديدة من كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما كان قد ودّع النسخة السابقة من البطولة من نصف النهائي أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي، في واحدة من أصعب محطات الموسم الماضي لجماهير القلعة البيضاء التي تأمل هذا الموسم في العودة إلى منصات التتويج القارية.

طاقم تحكيم مغربي لإدارة المباراة

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) نادي الزمالك رسميًا بتعيين طاقم تحكيم مغربي لإدارة اللقاء، حيث يقود المباراة الحكم الدولي سمير قزاز حكمًا للساحة، ويعاونه زكريا برينسي وهشام آيت عبو كمساعدين، بينما يتولى مصطفى كشاف مهمة الحكم الرابع.

كما تم تعيين الليبي جمال سالم إمبايا مراقبًا عامًا للمباراة، ويشرف على مراقبة التحكيم الجابوني جيروم إيفونج نزولو.

ديكيداها الصومالي يدخل المباراة بطموحات جديدة

وصل فريق ديكيداها الصومالي إلى القاهرة بعدما تجاوز الدور التمهيدي من البطولة على حساب فريق الزمالة السوداني، حيث فاز عليه بهدف دون رد في مباراة الذهاب، ثم خسر بنتيجة 2-1 في الإياب، ليتأهل بفضل قاعدة احتساب الأهداف خارج الأرض.

ويُعتبر ديكيداها من أبرز الأندية الصومالية في المشاركات الإفريقية، رغم محدودية خبراته أمام كبار أندية القارة السمراء.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها والقنوات الناقلة

من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد السلام.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس اللقاء بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قناة ON Time Sports 1، مع تغطية موسعة واستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة لتحليل الأداء الفني والتكتيكي للفريقين ومتابعة ردود الأفعال عقب اللقاء.

