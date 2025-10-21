موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري و القنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الاتحاد السكندري في الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة مساء 22 أكتوبر الجاري.

يبحث فريق الأهلي عن تحقيق نتيجة الفوز أمام الاتحاد لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري وذلك بعد فوزه أمام ايجل نوار مع بداية منافساته ببطولة دوري أبطال أفريقيا في مباراة الذهاب أمام بطل بوروندي علي ملعبه.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد

مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره الاتحادفي الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة مساء 22 أكتوبر الجاري، تنقل عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد

مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره الاتحاد في الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، تنطلق في الخامسة مساء غد الأربعاء 22 أكتوبر الجاري.

الأهلي ضد الاتحاد

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد

من المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي ضد الاتحاد مشاركة العناصر التالية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - كوكا - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - محمد علي بن رمضان - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - جراديشار

قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد

يرصد الموجز، قائمة الأهلي المتوقعة استعدادا لمواجهة الاتحاد وتضم قائمة الأهلي كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - مروان عطية - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة -أحمد نبيل كوكا - محمد عبد الله.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - نيتيس جراديشار.

