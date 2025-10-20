إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة.. قرار من وزير الرياضة

قرار عاجل من وزير الرياضة بشأن النادي الإسماعيلي

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرارًا رسميًا يقضي بوقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي والمدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي، مع إحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة للتحقيق في مخالفات مالية وإدارية تم رصدها خلال عمليات الفحص والتفتيش الأخيرة التي أجرتها لجان الوزارة على أعمال النادي، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويأتي هذا القرار في إطار حملة الوزارة لضبط الأداء المالي والإداري داخل الأندية الرياضية، والتصدي لأي مخالفات أو تجاوزات تضر بمصالح الأندية وجماهيرها، خاصة مع مكانة الإسماعيلي التاريخية في الكرة المصرية.

تفاصيل قرار الإحالة وتشكيل لجنة مؤقتة

وأوضح محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن قرار الوزير تضمن استبعاد مجلس الإدارة المحال للنيابة العامة من مباشرة مهام عمله لحين انتهاء التحقيقات أو انتهاء مدة المجلس القانونية – أيهما أقرب.

وأشار إلى أن الوزارة قررت تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي الإسماعيلي إلى حين انعقاد أقرب جمعية عمومية، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية تسيير أعمال النادي خلال الفترة الانتقالية.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرار النشاط الرياضي والإداري داخل النادي دون تعطيل، وحماية مصالح اللاعبين والجماهير والمساهمين في المنظومة الرياضية.

تحركات عاجلة لدعم النادي واستقرار الأوضاع المالية

أكد المتحدث الرسمي أن الدكتور أشرف صبحي وجّه بالتنسيق الفوري مع محافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس لوضع خطة دعم عاجلة للنادي، تتضمن إبرام شراكات مع شركات القطاع الخاص لتوفير مصادر دخل مستقرة ومستدامة للنادي خلال المرحلة القادمة.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوات إلى ضمان استقرار النادي الإسماعيلي العريق الذي يعد أحد أركان الكرة المصرية، وتهيئة مناخ إداري ومالي منضبط يتيح له العودة إلى المنافسة بقوة داخل المستطيل الأخضر.

الإسماعيلي.. تاريخ عريق يحتاج إلى إنقاذ إداري

يُعد النادي الإسماعيلي من أقدم الأندية المصرية وأكثرها جماهيرية، وسبق له التتويج بعدة بطولات محلية وقارية، غير أن الأزمات الإدارية والمالية الأخيرة أثرت على استقراره وأدائه الرياضي.

ويأمل جمهور الدراويش أن تمثل هذه القرارات بداية جديدة لإصلاح شامل داخل النادي، يضمن الشفافية والانضباط في الإدارة المالية، ويعيد الفريق إلى مكانته الطبيعية في الدوري الممتاز.

خطة الوزارة لمكافحة الفساد الرياضي

تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة لتفعيل الرقابة على الأندية والاتحادات الرياضية، والتعامل بحزم مع أي مخالفات مالية أو إدارية يتم اكتشافها، في إطار تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية التي تسعى الدولة لترسيخها داخل المؤسسات الرياضية.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات الجارية تهدف إلى حماية المال العام وضمان حسن إدارة موارد الأندية بما يخدم الرياضة المصرية، مشيرة إلى أن اللجنة المؤقتة المزمع تشكيلها ستعمل وفق خطة عاجلة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للنادي الإسماعيلي.

تترقب جماهير الإسماعيلي نتائج التحقيقات، على أمل أن تُسفر عن مرحلة جديدة يسودها الانضباط الإداري والاستقرار المالي، تعيد للنادي بريقه ومكانته بين كبار الأندية المصرية،

ويعكس قرار الوزير جدية الدولة في مواجهة الفساد الرياضي، والتأكيد على أن التطوير الحقيقي يبدأ من إدارة نظيفة ومنضبطة تحافظ على مؤسساتها وتخدم جماهيرها.

