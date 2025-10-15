مهيب عبد الهادي: إمام عاشور يمر بحالة نفسية صعبة..ونداء عاجل لإدارة الأهلي

وجّه الإعلامي مهيب عبد الهادي نداءً عاجلًا إلى إدارة النادي الأهلي بشأن حالة اللاعب إمام عاشور، مؤكدًا أن نجم الفريق يمر بظروف نفسية صعبة خلال الفترة الحالية، ويحتاج إلى دعم خاص من النادي، ويرصد الموجز التفاصيل.

تحاليل جديدة تحدد موقف إمام عاشور من العودة

قال مهيب عبد الهادي، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه، إن تحاليل طبية جديدة سيخضع لها إمام عاشور خلال الأسبوع المقبل، على أن يتحدد بعدها موعد انتظامه في التدريبات الجماعية وموقفه من المشاركة في المباريات القادمة.

«حالته النفسية صعبة جدًا»

وأضاف الإعلامي:

«زي ما قولت امبارح، إمام مش هيلحق دلوقتي، وده نداء لإدارة الأهلي، اللاعب حالته النفسية صعبة جدًا، والتعب اللي حصله مش بسيط، ودي معلومة مؤكدة بنسبة 100%».

وأكد أن عاشور يعاني من ضغوط كبيرة بعد الإصابة التي لحقت به، مشيرًا إلى أنه بحاجة إلى رعاية واهتمام نفسي وليس فقط طبي.

دعوة للاحتواء والدعم

وتابع مهيب عبد الهادي حديثه قائلًا:

«إمام عاشور محتاج رعاية واحتواء من إدارة النادي، لأنه محبوب جدًا من جماهير الأهلي، وعنده طاقة إيجابية كبيرة، لكنه محتاج تعامل خاص ودعم نفسي ومعنوي».

الخطيب يثق في إمام عاشور

وأوضح مهيب أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، من أكثر الداعمين للاعب، قائلًا:

«إمام من أكتر اللاعبين اللي كابتن الخطيب بيحبهم، لأنه شايف فيه مشروع نجم كبير، خصوصًا مع صغر سنه وأخلاقه الطيبة».

وأشار إلى أن اللاعب في مرحلة مفترق طرق ويحتاج إلى خطة واضحة لمساعدته على استعادة مستواه والعودة بقوة إلى الملاعب.

«مشروع نجم كبير في مصر»

واختتم الإعلامي حديثه قائلًا:

«الولد ده مشروع نجم كبير في مصر، بس محتاج اللي يحتويه ويدعمه نفسيًا عشان يرجع أقوى من الأول».

