استقرار الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025

أعلن البنك المركزي المصري في نشرته اليومية اليوم الأربعاء 15 اكتوبر 2025، عن استمرار حالة الاستقرار النسبي في أسعار تداول العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، دون تغييرات كبيرة مقارنة بتعاملات الأمس، في ظل توازن العرض والطلب داخل السوق المحلية ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

تحركات طفيفة في الدولار واليورو

شهدت الأسواق المصرية ثباتًا في سعر الدولار الأمريكي عند 47.64 جنيهًا للشراء و47.78 جنيهًا للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 55.04 جنيهًا للشراء و55.20 جنيهًا للبيع.

أما الجنيه الإسترليني فاستقر عند 63.18 جنيهًا للشراء و63.38 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

الفرنك السويسري: 59.24 جنيهًا للشراء و59.43 جنيهًا للبيع.

100 ين ياباني: 31.35 جنيهًا للشراء و31.44 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات العربية في السوق المحلية

استقر الريال السعودي عند 12.70 جنيهًا للشراء و12.74 جنيهًا للبيع،

بينما سجل الدينار الكويتي نحو 155.17 جنيهًا للشراء و155.64 جنيهًا للبيع.

أما الدرهم الإماراتي فسجل 12.97 جنيهًا للشراء و13.00 جنيهًا للبيع،

في حين بلغ اليوان الصيني نحو 6.67 جنيهًا للشراء و6.69 جنيهًا للبيع.

تحليل اتجاهات السوق

الاستقرار العام:

تعكس حالة الاستقرار النسبي توازنًا بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، نتيجة السياسات النقدية المتوازنة التي ينتهجها البنك المركزي المصري.

العوامل المؤثرة:

تأتي هذه الحالة نتيجة استمرار تدفق العملة الأجنبية من مصادر رئيسية مثل السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، واستقرار أسعار الطاقة عالميًا.

التوقعات المستقبلية:

من المرجح أن تواصل أسعار العملات هذا الأداء المستقر خلال الأيام المقبلة، ما لم تظهر تغيرات دولية مؤثرة تتعلق بأسعار الفائدة أو الأوضاع الاقتصادية العالمية.

ما الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع؟

سعر الشراء: هو السعر الذي يشتري به البنك أو شركات الصرافة العملات الأجنبية من العملاء.

سعر البيع: هو السعر الذي يبيع به البنك تلك العملات إلى العملاء، ويكون عادة أعلى من سعر الشراء لتحقيق هامش ربح بسيط يعكس تكاليف التشغيل.

