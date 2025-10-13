استقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025

سجّلت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، وفق آخر تحديثات صادرة عن البنك المركزي المصري ،وفيما يقدم موقع الموجز بيان بأسعار أبرز العملات :

اسعار العملات الأجنبية

الدولار الأمريكي: 47.81 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي: 55.55 جنيه للشراء، و55.73 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 63.87 جنيه للشراء، و64.07 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري: 59.81 جنيه للشراء، و60.02 جنيه للبيع.

100 ين ياباني: 31.62 جنيه للشراء، و31.72 جنيه للبيع.

اليوان الصيني: 6.70 جنيه للشراء، و6.72 جنيه للبيع.

اسعار العملات العربية

الريال السعودي: 12.74 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: 156.49 جنيه للشراء، و156.99 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 13.01 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع.

تحليل اتجاهات السوق: استقرار يعكس توازن العرض والطلب

تواصل أسعار العملات الرئيسية أمام الجنيه المصري الاستقرار النسبي، في ظل توازن واضح بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي المحلي.

ويرجع هذا الاستقرار إلى الإجراءات النقدية الدقيقة التي يتخذها البنك المركزي، إلى جانب ثبات التدفقات الدولارية القادمة من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

توقعات الفترة المقبلة

يتوقع الخبراء استمرار حالة الهدوء النسبي في سوق الصرف خلال الأيام القادمة، ما لم تطرأ تغييرات عالمية تتعلق بأسعار الفائدة أو الطاقة قد تؤثر على حركة العملات عالميًا.

تعريف مبسط: الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات

سعر البيع: هو السعر الذي يبيع به البنك أو شركات الصرافة العملة الأجنبية للعملاء.

سعر الشراء: هو السعر الذي يشتري به البنك العملة الأجنبية من العملاء، وغالبًا ما يكون سعر البيع أعلى من سعر الشراء لتحقيق هامش ربح بسيط للمؤسسات المصرفية.

إقرأ يضًا:

العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

أسعار الذهب اليوم السبت 20 سبتمبر في مصر.. عيار 21 يواصل الاستقرار