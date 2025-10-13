الكاف يعلن تفاصيل بطولة أمم إفريقيا 2025 في المغرب.. مواعيد المباريات والمجموعات

انطلاق البطولة في ديسمبر بمشاركة 24 منتخبًا إفريقيًا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تفاصيل النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي تستضيفها المملكة المغربية خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، وسط ترقب جماهيري كبير من عشاق الكرة في القارة السمراء، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأكد "كاف" أن منتخب كوت ديفوار سيدافع عن لقبه الذي حققه في النسخة الماضية، فيما يسعى منتخب مصر للعودة إلى عرش القارة الإفريقية بعد غياب طويل عن منصات التتويج منذ آخر لقب توج به عام 2010.

المنتخبات المتأهلة إلى أمم إفريقيا 2025

تشارك في البطولة 24 دولة تمثل نخبة الكرة الإفريقية، وهي:

المغرب (البلد المضيف)، كوت ديفوار (حاملة اللقب)، بوركينا فاسو، مصر، الجزائر، أنغولا، الكونغو الديمقراطية، الكاميرون، السنغال، غينيا الاستوائية، تونس، جزر القمر، الغابون، نيجيريا، زامبيا، مالي، زيمبابوي، جنوب إفريقيا، أوغندا، بوتسوانا، البنين، السودان، تنزانيا، وموزمبيق.

نظام البطولة وجدول التأهل

قسم الاتحاد الإفريقي المنتخبات المشاركة إلى 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، إلى جانب أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

ومن الدور ثمن النهائي تبدأ المباريات بنظام الإقصاء المباشر من مباراة واحدة، مع اللجوء إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

المجموعات الست في بطولة أمم إفريقيا

المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر – جنوب إفريقيا – أنغولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال – الكونغو الديمقراطية – البنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الغابون – موزمبيق

مباراة الافتتاح بين المغرب وجزر القمر

تقام مباراة الافتتاح بين منتخب المغرب (البلد المضيف) ونظيره جزر القمر يوم 21 ديسمبر 2025 على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، وسط حضور جماهيري متوقع وكبير.

المدن والملاعب المستضيفة للبطولة

تشهد البطولة توزيع المباريات على 9 ملاعب في 6 مدن مغربية، أبرزها: الرباط، الدار البيضاء، مراكش، فاس، طنجة، وأغادير.

كما أعلن الاتحاد الإفريقي عن فتح باب شراء تذاكر البطولة عبر تطبيق "يالا" المتاح على متجري Google Play وApp Store، حيث يمكن للمشجعين من خلاله طلب بطاقة المشجع (Fan ID) أو التأشيرة الإلكترونية (e-visa / AEVM) لحضور المباريات بسهولة.

مصر تبحث عن المجد الإفريقي من جديد

يدخل منتخب مصر البطولة تحت قيادة جديدة، واضعًا نصب عينيه استعادة اللقب الغائب منذ أكثر من 15 عامًا، خاصة في ظل وجود جيل قوي من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية.

ويرى محللون أن مجموعة الفراعنة متوازنة، لكنها لا تخلو من التحديات، خصوصًا مع منتخبات مثل جنوب إفريقيا وأنغولا، ما يجعل مشوار البطولة حافلًا بالإثارة منذ بدايته.

