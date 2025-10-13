موعد مباراة الأهلي ضد إيجل نوار في دوري الأبطال و القنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق إيجل نوار البوروندي في جولة الذهاب لدور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة مساء 18 أكتوبر الجاري.

ويسعي فريق الأهلي لتحقيق انطلاقة قوية ببطولة دوري أبطال أفريقيا وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب أمام بطل بوروندي علي ملعبه قبل لقاء العودة بالقاهرة.

مشاهدة قمة الأهلي ضد إيجل نوار

يمكنك متابعة قمة الأهلي ضد نظيره إيجل نوار في جولة الذهاب لدور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة مساء 18 أكتوبر الجاري، عبر قنوات بي ان سبورتس مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

موعد قمة الأهلي ضد إيجل نوار

مباراة الأهلي ضد نظيره إيجل نوار في جولة الذهاب لدور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2025-2026، تنطلق في الثالثة مساء 18 أكتوبر الجاري.

الأهلي ضد إيجل نوار

تشكيل الأهلي المتوقع ضد إيجل نوار

من المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي ضد إيجل نوار مشاركة العناصر التالية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد شكري - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - محمد علي بن رمضان - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد شريف

قائمة الأهلي للموسم الجديد

يرصد الموجز، قائمة الأهلي للموسم الجديد 2025-2026 وتضم..

وتضم قائمة الأهلي كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا- مصطفي مخلوف

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - مروان عطية - إمام عاشور-محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا - محمد عبد الله.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم.

