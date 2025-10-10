بعد تأهل مصر إلى مونديال 2026.. كل ما تريد معرفته عن موعد القرعة والمكافآت المالية

فيفا يحدد موعد قرعة كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن قرعة بطولة كأس العالم 2026 ستقام يوم 5 ديسمبر المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المونديال، لتكون نسخة استثنائية على مستوى عدد الفرق والجوائز المالية، ويرصد الموجز التفاصيل.

منتخب مصر يكتب التاريخ بالتأهل الرابع للمونديال

نجح المنتخب الوطني المصري في حجز مقعده رسميًا بين المنتخبات المشاركة، ليؤكد ظهوره الرابع في نهائيات كأس العالم بعد نسخ 1934 و1990 و2018، وينتظر أن يكتب فصلًا جديدًا من تاريخه الكروي في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

الفراعنة يحسمون التأهل أمام جيبوتي

حسم "الفراعنة" بطاقة العبور بعد الفوز على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية.

إبراهيم عادل افتتح التسجيل في الدقيقة 8.

محمد صلاح أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وعاد صلاح ليختتم الثلاثية في الدقيقة 84، مؤكدا تفوق المنتخب المصري.

وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 23 نقطة متصدرًا المجموعة الأولى، ليخوض مواجهة غينيا بيساو الأخيرة كتحصيل حاصل بعد ضمان التأهل.

مكافآت مالية ضخمة من فيفا

وفقًا لقرارات الاتحاد الدولي، يحصل منتخب مصر على 10.5 مليون دولار مقسمة كالتالي:

1.5 مليون دولار قبل البطولة لدعم الاستعدادات والمعسكرات.

قبل البطولة لدعم الاستعدادات والمعسكرات. 9 ملايين دولار على الأقل بعد انتهاء البطولة، وهي القيمة المحددة للمنتخبات التي تودع المنافسات من الدور الأول.

يُذكر أن فيفا رفع قيمة الجوائز المالية لمونديال 2026 إلى 440 مليون دولار، بزيادة قدرها 100 مليون عن نسخة قطر 2022.

التشكيل الأساسي أمام جيبوتي

دخل المنتخب اللقاء بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – حمدي فتحي – محمد حمدي.

محمد هاني – رامي ربيعة – حمدي فتحي – محمد حمدي. خط الوسط: مروان عطية – أحمد سيد زيزو – محمود حسن تريزيجيه.

مروان عطية – أحمد سيد زيزو – محمود حسن تريزيجيه. خط الهجوم: إبراهيم عادل – محمد صلاح – مصطفى محمد.

