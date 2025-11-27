أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. تراجع مفاجئ في عيار 21

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، تراجعًا طفيفًا في أغلب الأعيرة، وعلى رأسها عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلية. ويأتي هذا الهبوط بعد موجة صعود استمرت لأيام، متأثرة بتحركات الأوقية العالمية واستقرار سعر الصرف داخل البنوك المصرية، ويرصد الموجز التفاصيل.

في هذا التقرير يستعرض الموجز أحدث المستجدات في سوق الذهب، وتحليل أسباب التراجع، والتوقعات المقبلة، مع مقارنة بين الأعيرة المختلفة لتسهيل اتخاذ قرار الشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في مصر

سجل عيار 21 – وهو الأكثر مبيعًا – سعر 5575 جنيهًا للبيع، و5535 جنيهًا للشراء، بتراجع 5 جنيهات عن تعاملات أمس، بحسب تحديثات أسواق الصاغة وشعبة الذهب.

كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 44600 جنيه للبيع، منخفضًا 40 جنيهًا مقارنة بالجلسة السابقة.

ويعد عيار 21 الخيار المفضل للمصريين لكونه يجمع بين نسبة نقاء جيدة وسعر مناسب سواء للاقتناء أو الادخار.

العوامل المؤثرة في حركة الذهب اليوم

1. تراجع الأوقية العالمية

تراجعت أوقية الذهب إلى 4161 دولارًا تقريبًا، متأثرة بحالة الترقب قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر، والذي قد يشهد قرارات بخفض الفائدة، وهو ما يدعم عادة صعود الذهب عالميًا فيما بعد.

2. استقرار سعر الدولار محليًا

حافظ الدولار على معدلاته في البنوك بين 47.15 و47.28 جنيهًا، وهو استقرار يقلل الضغوط على أسعار الذهب مقارنة بالموجات السعرية السابقة.

3. زيادة الطلب المحلي على الادخار

رغم التراجع الطفيف، يشهد السوق طلبًا مرتفعًا على شراء الذهب للادخار بنهاية العام، خاصة عيار 21 الذي ارتفعت مبيعاته 15% خلال الأسبوع الحالي.

أسعار الأعيرة المختلفة اليوم في مصر

لكل من يفكر في الشراء أو مقارنة الأنسب لميزانيته، إليك الأسعار الرسمية المعتمدة (بيع / شراء):

عيار 24: 6371.5 / 6325.75 جنيه

6371.5 / 6325.75 جنيه عيار 22: 5840.5 / 5798.5 جنيه

5840.5 / 5798.5 جنيه عيار 21: 5575 / 5535 جنيه

5575 / 5535 جنيه عيار 18: 4778.5 / 4744.25 جنيه

4778.5 / 4744.25 جنيه عيار 14: 3716.75 / 3690 جنيه

3716.75 / 3690 جنيه عيار 12: 3185.75 / 3162.75 جنيه

أما الأوقية فسجلت 4161.13 دولارًا للبيع، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 44600 جنيهًا.

المقارنة بين الأعيرة.. وأيها الأنسب للمستهلك؟

عيار 24 : أعلى درجة نقاء، لكن فارق السعر يجعله الأنسب للسبائك.

: أعلى درجة نقاء، لكن فارق السعر يجعله الأنسب للسبائك. عيار 22 : مثالي للمشغولات الثقيلة مع سعر أقل قليلاً من 24.

: مثالي للمشغولات الثقيلة مع سعر أقل قليلاً من 24. عيار 21 : الأكثر انتشارًا، ويمثل 70% من مبيعات السوق بسبب توازنه بين النقاء والسعر.

: الأكثر انتشارًا، ويمثل 70% من مبيعات السوق بسبب توازنه بين النقاء والسعر. عيار 18 : خيار اقتصادي خصوصًا للمقبلين على الزواج والشباب.

: خيار اقتصادي خصوصًا للمقبلين على الزواج والشباب. عيار 14: الأرخص، وغالبًا ما يُستخدم في الهدايا.

المقارنة تُظهر أن عيار 21 يوفر توفيرًا يتجاوز 12% مقارنة بعيار 24، مع الحفاظ على قيمة مرتفعة عند إعادة البيع.

أسعار أشهر المشغولات عيار 21 (شامل المصنعية)

خاتم ذهب عيار 21: بين 93,000 و97,000 جنيه حسب الوزن.

بين 93,000 و97,000 جنيه حسب الوزن. أسورة عيار 21: من 110,000 إلى 130,000 جنيه.

من 110,000 إلى 130,000 جنيه. طقم شبكة عيار 21: بين 180,000 و350,000 جنيه.

بين 180,000 و350,000 جنيه. جنيه ذهب سويس جولد: نحو 46,875 جنيه.

تختلف الأسعار حسب العلامة التجارية (لازوردي – داماس – سويس جولد) ونوع المصنعية، لكن تراجع اليوم يُعد فرصة جيدة للشراء قبل الارتفاع المتوقع.

توقعات أسعار الذهب خلال الأسبوع المقبل

يتوقع خبراء الذهب أن تشهد الأسعار واحدًا من السيناريوهين:

هبوط محدود إلى 5570 جنيهًا إذا استمرت الأوقية في نطاقها الحالي.

إذا استمرت الأوقية في نطاقها الحالي. صعود إلى 5620 جنيهًا حال خفض الفائدة الأمريكية، وهو ما قد يدفع الأوقية لزيادات قوية.

ومع دخول ديسمبر، قد ترتفع الأسعار تدريجيًا لتصل إلى 5700 جنيه، وربما 5800 جنيه قبل رأس السنة إذا تصاعدت التوترات الجيوسياسية عالميًا.

نصائح ذهبية للشراء الآمن اليوم